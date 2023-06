Donald Trump, arestat de tribunalul federal din Miami unde i se prezintă cele 37 de capete de acuzare. Reacția fostului președinte VIDEO

Fostul preşedinte american Donald Trump a sosit marţi, 13 iunie, la tribunalul din Miami unde urmează să fie inculpat oficial pentru că a păstrat ilegal documente de securitate naţională atunci când a părăsit funcţia şi i-a minţit pe oficialii care au încercat să le recupereze, informează Reuters.

Lui Trump urmează să i se ia amprentele digitale şi va spune cum pledează la cele 37 de capete de acuzare în cadrul unei audieri programate pentru ora locală 15:00 (22:00, ora României). Audierea urmează să fie închisă pentru camerele de luat vederi şi transmisiunile în direct.

CNN transmite că fostul președinte Donald Trump a fost arestat la tribunalul federal din Miami și va fi pus sub acuzare pentru acuzații legate de manipularea incorectă a unor documente clasificate.

Este a doua vizită pe care Trump o face în sala de judecată în ultimele două luni. În aprilie, el a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse de statul New York în cazul unei plăţi incorect înregistrate în actele fiscale pentru o vedetă porno, Stormy Daniels, pentru ca aceasta să păstreze tăcerea, în campania electorală din 2016. Spre deosebire de New York, unde este vorba de acuzaţii aduse la nivel de stat, apariţia sa de marţi de la Miami este pentru acuzaţii federale.

