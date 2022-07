Fostul preşedinte american Donald Trump a revenit marţi, 26 iulie, la Washington. Este prima vizită de când a pelcat cu scandal de la Casa Albă, în 2021, după haosul luării cu asalt sângeroase a Capitoliului de către susţinătorii săi, relatează AFP.

Miliardarul, care flirtează tot mai deschis cu ideea unei candidaturi în alegerile prezidenţiale din 2024, urma să se exprime la un eveniment găzdut de America First Policy Institute, un think tank al aliaţilor săi.

El susţine acest discurs după încheierea unei serii de audieri publice foarte urmărite ale Comisiei parlamentare de anchetă ”6 ianuarie” cu privire la luarea cu asalt a Capitoliului, ai cărei membri au insistat asupra responsabilităţii sale în acest atac sângeros.

El susţine - fără probe - că alegerile prezidenţiale din 2020, în care Joe Biden a obţinut ovictorie, i-au fost ”furate”.

Un purtător de cuvânt al America First Policy Institute dă asigurări că Donald Trump se va uita marţi la viitor şi nu la trecut.

”El va ţine un discurs de strategie politică”, a declarat la CNN Marc Lotter.

Audierile Comisiei parlamentare de anchetă ”6 ianuarie” - care au dezvăluit culisele atacului şi încercări ale fostului preşedinte de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale cu scopul de a rămâne la putere - par că i-au dăunat lui Donald Trump.

Joe Biden, care la începutul preşedinţiei sale a depus eforturi să nu pronunţe numele predecesorului său, a denunţat luni lipsa de acţiune a acestuia în timpul atacului de la Capitoliu, la 6 ianuarie 2021.

În timp ce Donald Trump se uita la ceea ce se întâmpa în ”confortul” Casei Albe, ”poliţişti curajoşi au trăit un infern demn de Evul Mediu (...) împotriva unei mulţimi dezlănţuite care credea minciunile fostului preşedinte”, a denunţat el.

Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, îşi menţine un rol central în mediile republicane.

El pare că şi-a păstrat un nucleu de susţinători loiali, care l-ar plasa bine în cazul în care ar decide să candideze la al doilea mandat.

Însă critici îi boţesc imaginea, ceea ce le permite rivalilor săi - de exemplu guvernatorul Floridei, Ron DeSantis - să câştige teren.

Aproape jumătate dintre republicanii care votează în alegerile primare ar prefera alt candidat decât Donald Trump, potrivit unui sondaj recent New York Times (NYT) şi Siena College.

The Wall Street Journal (WSJ) şi The New York Post (NYP), care aparţin influentei familii Murdoch, au publicat săptămâna trecută editoriale în care denunţă compartamentul lui Donald Trump la 6 ianuarie 2021.

Într-un text neobişnuit de critic, NYP scrie că miliardarul a demonstrat că este ”nedemn” să ajungă din nou la Casa Albă.

