Fostul preşedinte republican al SUA Donald Trump a îndemnat, la Convenţia National Rifle Association, cel mai important lobby american al armelor de foc, în Texas, la ”înarmarea cetăţenilor” pentru a lupta împotriva ”răului din societatea noatră”, aflat, în opinia sa, la originea atacului armat de marţi în Şcoala Primară Robb din Uvalde, în acelaşi stat, soldat cu moartea a 19 elevi şi a doi profesori.

”Existenţa răului în societatea noatră nu este un motiv de a dezarma cetăţeni care respectă legea”, a declarat vineri fostul şef al statului.

”Existenţa răului este motivul pentru care trebuie înarmaţi cetăţenii care respectă legea”, a subliniat el.

El a citat numele victimelor, în sunete de clopoţel, în discursul său, la finalul căruia a dansat pe scenă.

Presa americană îl atacă dur din această cauză.

A speech where Trump read the names of the victims ends like this pic.twitter.com/fQZxrB9OiI