O noua propunere pentru stimularea economiei facuta de Trump, de 1.800 de miliarde de dolari, respinsa atat de democrati cat si de republicani

Intr-o scrisoare saptamanala adresata colegilor democrati, Pelosi a declarat ca propunerea administratiei Trump nu are un "plan strategic pentru a zdrobi virusul" si acorda presedintelui Donald Trump prea multa libertate in a decide modul in care vor fi alocate fondurile."In acest moment, avem inca dezacorduri cu privire la multe prioritati, iar democratii asteapta informatii din partea administratiei cu privire la mai multe prevederi, in timp ce negocierile privind suma totala a programului de finantare continua", arata scrisoarea lui Pelosi.Intr-o conferinta telefonica care a avut loc sambata dimineata cu secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin si seful cabinetului de la Casa Alba Mark Meadows, mai multi senatori republicani au criticat nivelul propunerii administratiei Trump, a declarat o sursa familiarizata cu aceasta chestiune.Mnuchin a lansat propunerea de 1.800 de miliarde de dolari intr-o conversatie telefonica de 30 de minute purtata vineri dupa-amiaza cu Pelosi, potrivit Casei Albe.Noul pachet al Casei Albe este mai mare comparativ cu o oferta anterioara de 1.600 de miliarde de dolari facuta de Mnuchin si mai aproape de programul de 2.200 de miliarde de dolari adoptat saptamana trecuta de Camera Reprezentantilor, care este controlata de democrati.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Alyssa Farah, a declarat ca administratia vrea sa mentina costul programului la sub 2.000 de miliarde de dolari, dar doreste sa aloce o noua runda de plati directe catre persoane fizice, precum si un ajutor pentru intreprinderile mici si companiile aeriene.Vineri a marcat a treia zi consecutiva de discutii intre Pelosi si Mnuchin.Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a declarat vineri ca se indoieste ca parlamentarii vor adopta programul de stimulare inainte de 3 noiembrie, desi el nu a participat direct la discutii.