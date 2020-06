Sondaj al Institutului Gallup: Popularitatea lui Donald Trump a scazut cu 10 la suta in ultima luna

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, popularitatea presedintelui Donald Trump a scazut de la 49% la 39% in ultima luna, iar rata dezaprobarii politicilor sale a crescut de la 48% la 57%.Furia publica fata de moartea afro-americanului George Floyd in timp ce era imobilizat de agenti de politie si fata de nedreptatile rasiale reprezinta "o provocare semnificativa" pentru presedintele Donald Trump, arata sursa citata.In privinta situatiei locurilor de munca, increderea in Partidul Republican, din care face parte Donald Trump, a scazut de la 92% la 85%.In materie de politici economice, Donald Trump are acum o sustinere de 47% in randul cetatenilor, comparativ cu 63% in ianuarie si cu 58% in februarie.In ceea ce priveste modul in care a fost gestionata pandemia, doar 42% dintre americani sunt multumiti de presedintele Donald Trump, comparativ cu 50% in aprilie.Sondajul a fost efectuat de Institutul Gallup in intervalul 28 mai - 4 iunie, pe un esantion reprezentativ de 1.034 de persoane.