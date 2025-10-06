Energia „verde” în „era Trump”. TOP cele mai eficiente surse de energie din lume, cu avantaje și dezavantaje

În septembrie, la ONU, Donald Trump a susținut un discurs prin intermediul căruia a îndemnat statele lumii, în special pe cele europene, să renunțe la a se concentra primordial pe energia „verde”, mai costisitoare și mai puțin eficientă. În opinia lui Trump, noua industrie e „o mare țeapă”. Astfel, președintele american a îndemnat liderii politici să-i urmeze exemplul. Ce înseamnă, de fapt, asta?

Principalele surse de energie clasice, eficiente, dar considerate de unii politicieni și activiști drept poluante sunt: cărbunele, petrolul și gazul natural. Printre sursele regenerabile, considerate nepoluante, se numără: energia solară, eoliană, hidro și geotermală.

Îndemnul lui Donald Trump pentru Europa a fost acela de a reveni la sursele tradiționale de energie și implicit, utilizarea tuturor pârghiilor energetice pentru eficientizarea costurilor și a economiilor naționale. Cărbunele și petrolul au fost readuse în prim-plan de către liderul de la Washington, materii prime eficiente, dacă vorbim despre randamentul lor energetic.

Randament energetic se referă la măsura în care o sursă de energie sau un sistem transformă energia primară, din sursa inițială, în energie utilă, precum electricitate, căldură, mișcare etc. Randamentul se exprimă de obicei ca procent și se calculează astfel: energia utilă obținută împărțită la energia primară introdusă, totul înmulțit cu 100.

Există diverse surse de energie. Fiecare prezintă anumite avantaje și dezavantaje:

1. Hidroenergia - randamente de 80-90%, în cazul producerii de curent electric, încă această sursă e limitată de disponibilitatea resurselor (râuri, baraje etc.);

2. Gazul natural - randamente de 50-60%, în cazul centralelor moderne ce folosesc gaz și abur în combinație, pentru maximizarea eficienței;

3. Energia eoliană - randamente de 35-50%, iar legea Betz indică un maxim teoretic de 59%; dependentă de vânt;

4. Cărbunele - randamente de 33-45% în cazul centralelor moderne;

5. Petrolul - randamente de 20-40% pentru motoare sau centrale;

6. Biomasa - randamente 20-40% pentru electricitate, variază în funcție de tipul de biomasă și de tehnologia folosită; este considerată o sursă de energie parțial verde;

7. Energia nucleară - randamente de 33-37%, pe prezintă avantaje și dezavantaje - nu este considerată poluantă în sensul emisiilor de gaze cu efect de seră în timpul funcționării. Centralele nucleare produc aproape zero emisii de CO2 pentru generarea de electricitate. Însă, generează alte riscuri, precum deșeurile radioactive, care trebuie gestionate cu deosebită atenție timp de sute sau de mii de ani. Există riscul de accidente precum Cernobîl și Fukushima, iar în cazul extracției uraniului, mineritul și procesarea uraniului pot polua local solul și apa dacă nu sunt respectate toate protocoalele specifice. Practic, energia nucleară este considerată o sursă nepoluantă condiționat;

8. Energia solară - randamente de 15-22% prin panouri fotovoltaice însă există și tehnologii avansate ce pot ajunge la 25-30% eficiență, dependentă de lumina soarelui;

9. Energia geotermală - randamente de 10-20% pentru electricitate și foarte limitată, ce depinde de zone cu activitate geotermală ridicată (regiuni vulcanice, izvoare termale etc.), iar forajul la adâncimi mari e costisitor.

Pragurile stabilite pentru tranziția completă la energia „verde”

Renunțarea completă la cărbune și petrol este un obiectiv promovat intens de organizații internaționale precum Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și Panelul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC), în special pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, până în anul 2050. Potrivit scenariului IEA „Net Zero by 2050", cererea globală de cărbune ar trebui să scadă cu 70% până în mijlocul secolului, iar cea de petrol și gaz cu aproximativ 40%, prin înlocuirea lor cu surse regenerabile, nucleară și tehnologii de captură a carbonului (CCS).

IPCC subliniază că, pentru a atinge acest țel, utilizarea cărbunelui trebuie eliminată complet până în 2050, iar petrolul și gazul reduse drastic, cu o scădere de 75% a consumului de cărbune doar până în 2030 relativ, la nivelurile din 2019. Însă, nu există unanimitate între state, în vederea stopării utilizărilor cărbunelui sau al petrolului, din moment ce competitivitatea statelor este o realitate, precum și gravele probleme economice ale unor țări ce se bazează pe surse considerate poluante. Totodată, intermitența specifică a unor surse „eco” reprezintă o altă problemă, mai ales pentru unele țări poziționate nefavorabil din acest punct de vedere, din punct de vedere geografic.

Ce a declarat Donald Trump la ONU despre energia „verde”

În septembrie, președintele SUA a criticat aspru politicile „verzi” ale UE, precum și abordarea priving migrația. Iată o parte a discursului susținut de către Donald Trump:

„Europa se află într-o situație gravă. A fost invadată de o forță de imigranți ilegali cum nu s-a mai văzut până acum… Atât imigrația, cât și ideile sinucigașe în materie de energie vor duce la moartea Europei de Vest (...)

Predicțiile referitoare la încălzirea și răcirea globală au fost făcute de oameni proști, care au costat financiar țările și nu le-a oferit statelor șanse de reușită. Dacă nu scăpați de această înșelătorie verde, țările voastre vor eșua. Sunt chiar foarte bun în a prezice anumite lucruri. Dacă nu scăpați de țeapa energiei verzi, țările voastre vor eșua. Sunt președintele Statelor Unite, dar iubesc Europa, iubesc oamenii din Europa și detest să o văd devastată de energia verde și de migrație. Acest monstru cu două capete distruge totul în calea sa, iar ei au lăsat asta să se întâmple, pentru că vreți să fiți oameni buni, politically correct și de asta vă distrugeți moștenirea. Trebuie să luați măsuri împotriva dezastrului imigrației și a falsei catastrofe energetice până când nu va fi prea târziu.

Amprenta de carbon este o farsă, creată de oameni cu intenții rele, interesați de distrugerea totală. Acum câțiva ani a fost o mare problemă, iar fostul președinte Obama călătorea cu un imens Boeing 747 și nu nou, ci vechi, cu motoare vechi, ce scuipau totul în atmosferă (...) E o escrocherie extrem de scumpă, ce a redus amprenta de carbon cu 37%. Felicitări, Europa! V-a costat o mulțime de locuri de muncă, fabrici închise, dar reduceți amprenta de carbon cu 37%. Deci tot sacrificiul este șters complet de creșterea amprentei de carbon la nivel global cu 57%, mare parte din ea venind din China și din multe alte țări ce prosperă în jurul Chinei, ce produc mai mult CO2 decât toate celelalte țări dezvoltate din lume. Deci toate aceste țări luptă pentru reducerea amprentei de carbon, care este un nonsens, apropo.

Este interesant, noi, în SUA, încă avem ecologiști radicali care vor să oprească fabricile, tot, fără vaci, pe care cred că vor să le omoare, pe toate, incredibil. Dar știți, noi avem granițe puternice, care nu au o formă dreaptă, amorfă. Dacă am fi avut cel mai curat aer, problema este că alte țări, precum China, care au un aer mai puțin curat, ajunge aici, pentru că nu contează ce ai pe pământ, pentru că aerul vine pe aici (deasupra). Vine din alte țări, de unde aerul nu e atât de curat. Sunt țări care în care se aruncă gunoaie în ocean și ajung în Los Angeles, o mulțime de gunoaie, dincolo de San Francisco, iar cineva ajunge să aibă probleme pentru că scapă țigara pe plajă. O nebunie! Toată această afacere ajunge să îmbogățească alte state, de fapt. Iar europenii plătesc acum facturi de patru-cinci ori mai scumpe la energie decât în China, și de două-trei ori mai mari decât în SUA. La noi, prețurile la carburanți sunt mici. Avem o expresie 'forează, baby, forează!'.

Am retras SUA din Acordul Climatic de la Paris. SUA a plătit mai mult decât orice alt stat. Iar alții, precum China, nu plătesc nimic până în 2030, iar Rusiei i s-a acordat vechiul standard, din 1990. Așa cum ați observat, nu mai permit să se profite pe spatele SUA. Am dat drumul la producția de energie și am semnat ordine executive istorice pentru extracția de petrol. Avem cel mai mult petrol, decât orice națiune, atât petrol, cât și gaz. Și cărbune, frumos și curat, pe care nu l-ai fi putut produce acum 10-15 ani. Am semnat un ordin. Să nu-i spunem cărbune, ci 'cărbune frumos și curat'. Sună mai bine, nu? Vrem să facem comerț cu toată lumea, vrem să ajutăm statele, dar trebuie să fim corecți și să existe reciprocitate”, a declarat, printre altele, Trump, la ONU.

