Americanul eliberat de Trump din Rusia s-a întors acasă. Cum a coborât din avion, a pupat pământul și a zis că Trump este un erou. Trump: "I-am promis mamei lui de 95 de ani" FOTO VIDEO

Marc Fogel, profesorul american care a stat mai bine de trei ani închis în Rusia din cauza unor acuzații considerate fictive de către SUA, s-a întors acasă. A fost așteptat la scara avionului de secretarul de Stat Marco Rubio și a fost primit la Casa Albă de Donald Trump. Președintele american a zis că nu putea să nu-l elibereze pe Marc Fogel deoarece i-a promis mamei acestuia, care are 95 de ani, că îl va aduce acasă.

Acordul de eliberare a lui Fogel, despre care Departamentul de Stat al SUA a subliniat că era reținut pe nedrept, a fost negociat de președintele Donald Trump, de trimisul special pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, precum și de consilierii președintelui SUA, a anunțat consilierul pentru Securitate Națională, Mike Waltz.

Declarația lui Waltz nu a oferit detalii despre „schimb”, în afară de a spune că a fost „o dovadă de bună credință din partea rușilor și un semn că ne îndreptăm în direcția corectă pentru a pune capăt războiului brutal și teribil din Ucraina”.

Într-o inițiativă neobișnuită, Witkoff a mers personal în Rusia pentru a-l aduce înapoi pe Fogel, se arată în comunicat.

Poze cu sosirea lui Marc Fogel la Washington au fost publicate pe contul oficial de Twitter al președintelui Trump, alături de un mesaj de la liderul american, care explică totul: „Când am văzut-o pe mama lui la un miting de-al meu, ea mi-a zis "Dacă câștigi, îmi vei elibera fiul?" I-am promis, are 95 de ani, și i-am spus "Îl vom elibera" și l-am eliberat destul de repede”.

"When I saw [Marc Fogel's] mother at a rally, she said, 'If you win, will you get my son out?' I promised her—she’s 95 years old—and I said, 'We’ll get him out,' and we got him out pretty quickly." –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/jQ681LMxgD