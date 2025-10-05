Donald Trump crede că ostaticii israelieni din Gaza vor fi eliberați „foarte curând”. Cum decurg negocierile Hamas-Israel

Președintele Donald Trump crede că ostaticii deținuți în Gaza vor începe să fie eliberați „foarte curând”, pe măsură ce mediatorii urmează să se întâlnească luni în Egipt pentru discuții de pace indirecte între Hamas și Israel, scrie BBC.

Aceste negocieri vin după ce Hamas a acceptat unele prevederi dintr-un plan de pace american în 20 de puncte, care include eliberarea ostaticilor și predarea guvernării din Gaza unor tehnocrați palestinieni, dar cere negocieri privind alte aspecte.

Răspunsul grupului nu a menționat cerințele esențiale legate de dezarmarea sa și de neparticiparea viitoare la guvernarea din Gaza.

Întrebat despre flexibilitate, Trump a spus reporterilor că „nu avem nevoie de flexibilitate, pentru că în mare parte toată lumea a fost de acord, dar întotdeauna vor exista unele schimbări”.

Președintele Donald Trump a adăugat că a auzit că negocierile „merg foarte bine”.

„Este o înțelegere excelentă pentru Israel, este o înțelegere excelentă pentru întreaga lume arabă, lumea musulmană și pentru lume în general, așa că suntem foarte mulțumiți de asta.”

Între timp, raidurile aeriene israeliene au continuat în Gaza, în ciuda faptului că Trump a spus Israelului să „oprească imediat bombardamentele” vineri, după ce Hamas a răspuns planului propus.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a declarat reporterilor duminică că „deși anumite bombardamente s-au oprit efectiv în interiorul Fâșiei Gaza, nu există momentan un armistițiu.”

Bedrosian a spus că premierul Benjamin Netanyahu a dat ordin „să se riposteze în scopuri defensive… dacă există o amenințare la viața lor pe câmpul de luptă din Gaza”.

Rapoartele din Gaza spun că Israelul a continuat raidurile aeriene și focul de tancuri peste noapte și în ziua de duminică, distrugând mai multe clădiri rezidențiale din Gaza City.

Un corespondent BBC a auzit explozii din interiorul Gazei și a văzut un fum gros în apropierea graniței cu kibuțul Be’eri, Israel, dimineața zilei de duminică.

Alte 65 de persoane au fost ucise în operațiunile militare israeliene în cele 24 de ore până la prânz, a declarat ministerul sănătății Hamas din Gaza.

Planul în 20 de puncte propune încetarea imediată a luptelor și eliberarea a 48 de ostatici, dintre care doar 20 se presupune că sunt în viață, în schimbul eliberării a sute de deținuți din Gaza.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat într-un discurs televizat sâmbătă că speră să anunțe eliberarea ostaticilor „în zilele următoare”.

