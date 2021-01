Violentele de la Capitoliul american au dus chiar si la schimbarea pozelor de profil ale liderilor populisti. Premierul ceh a renuntat la sapca MAGA

Pana miercuri, miliardarul populist ceh a purtat o sapca in fotografia de profil care avea inscriptia "Silne Cesko" ( Cehia puternica), care aminteste de "Make America Great Again" al lui Donald Trump.Joi, in schimb, Babis apare in fotografia sa de profil fara sapca, dupa violentele de la Capitoliul american in urma carora au murit patru oameni.Candva poreclit "Trump ceh" din cauza averii sale, a patra din tara sa, potrivit revistei Forbes, Babis a numit joi asaltul asupra Capitoliului drept "un atac fara precedent impotriva democratiei".Donald Trump "a continuat sa repete ca alegerile au fost trucate si frauduloase, a alimentat acea atmosfera si a fost gresit", a declarat Babis, un magnat al produselor alimentare, chimice si media.Prim-ministrul ceh a folosit de asemenea fotografia de profil "SILNE CESKO" pe pagina sa de Facebook intre mai 2019, cand a publicat-o in timpul campaniei electorale europene, si septembrie 2020.Fotografiile de profil de pe ambele retele sociale il arata acum pe Babis purtand o masca de protectie cu steagul ceh, intr-un efort aparent de incurajare a compatriotilor sai care se confrunta cu izolarea din cauza cresterii numarului de cazuri Covid-19.CITESTE SI: