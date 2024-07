„Doar 4 centimetri mai la dreapta...”. Un expert german a calculat cât de aproape a fost Donald Trump de moarte VIDEO

Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, a fost împușcat cu o armă semi-automată AR-15, care este considerată extrem de precisă și apreciată de lunetişti.

Trăgătorul a făcut o greșeală de doar 4 cm, iar asta i-a salvat în cele din urmă viața fostului președinte. Acest lucru a fost declarat de expertul în arme Lars Winkelsdorf, citat de publicația germană Bild.

„Cu patru centimetri mai la dreapta din punctul de vedere al trăgatorului, atunci glonțul ar fi lovit craniul lui Trump, probabil că fostul președinte ar fi murit”, a spus Winkelsdorf.

Expertul a numit incidentul pur și simplu noroc, glonțul a lovit doar urechea politicianului.

Analizând filmările cu tentativa de asasinat asupra lui Trump, analistul afirmă că la început au fost trei împușcături țintite, dintre care prima l-a rănit pe fostul președinte.

This is the full clip.

1- shots on trump

2- ss returns fire

3- you hear “shooter is down”

4- they stand trump up

5- he asks to get his shoes

6- fist pumps and fight

Truly unreal.

pic.twitter.com/bhui8CcNUs