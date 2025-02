Trump și-a expus celebra fotografie „mug shot” pe un culoar al Casei Albe. „Nu vă predaţi niciodată!” FOTO/VIDEO

Noul preşedinte american Donald Trump şi-a afişat fotografia judiciară „mug shot”, făcută în august 2023, înainte să fie încarcerat scurt timp în Georgia, pe un culoar al Casei Albe, scrie presa americană.

Dan Scavino, un colaborator apropiat al miliardarului, a difuzat o înregistrare video scurtă în care apare celebra ”mug shot” pe un culoar către Biroul Oval.

HAPPY VALENTINE’S DAY! WELCOME TO THE BEAUTIFUL OVAL OFFICE @WHITEHOUSE❤️… pic.twitter.com/XGrW3Uu9H0 — Dan Scavino (@Scavino47) February 14, 2025

Încarcerat în 2023

Această fotografie judiciară a fost făcută în august 2023, când a fost încarcerat scurt timp în închisoarea comitatului Fulton, în Georgia.

Trump's mug shot is hanging just outside the Oval Office. https://t.co/DVpMVKr7JN pic.twitter.com/4zvSo9QQBn — USA TODAY Video (@usatodayvideo) February 15, 2025

Imaginea a făcut înconjurul lumii. Era pentru prima oară când un fost preşedinte era fotografiat ca orice altă persoană inculpată.

„Nu vă predaţi niciodată!”

La acea vreme, Donald Trump, care a fost eliberat pe cauţiune în câteva clipe după încarcerare, a pus această fotografie în centrul unei campanii de marketing.

El a publicat-o pe X şi a scris „nu vă predaţi niciodată!”.

Portret de președinte

Cu puţin înainte de învestire, miliardarul şi-a prezentat portretul oficial în calitate de cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite care are o stranie asemănare cu acest ”mug shot”.

Official portrait of Donald J. Trump, the 47th President of the United States, has been released. Follow: @AFpost pic.twitter.com/9V2BUej1Lh — AF Post (@AFpost) January 16, 2025

Fotografia judiciară a fost publicată pe prima pagină a tabloidului New York Post.

Cel de-al 47-lea preşedinte american a expus la Casa Albă această imagine.

Locatarii Casei Albe o pot decora aşa cum doresc.

Donald Trump a decis, la întoarcerea sa în ianuarie, să instaleze un buton pentru a obţine o Coca-Cola Light oricând doreşte şi să reabiliteze portretele lui Benjamin Franklin, Thomas Jefferson şi Alexander Hamilton, primul secretar al Trezoreriei al Americii.

