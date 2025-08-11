Mii de fermieri vietnamezi își pierd terenurile și riscă să moară de foame, pentru hobby-ul lui Donald Trump. Primesc despăgubiri modeste

Mii de fermieri vietnamezi riscă să-și piardă pământurile pentru a face loc primului complex de golf al Trump Organization în Vietnam, un proiect de 990 de hectare sprijinit de autorități. În schimb, oamenii primesc despăgubiri modeste — câteva mii de dolari și saci de orez — insuficiente, spun ei, pentru a-și reconstrui mijloacele de trai.

Nguyen Thi Huong nu mai doarme bine de când autoritățile i-au cerut să-și părăsească ferma pentru a face loc unui complex de golf finanțat de familia Trump, oferindu-i în schimb doar 3.200 de dolari și provizii de orez.

Complexul de golf, a cărui construcție este programată să înceapă luna viitoare, oferă astfel de pachete de despăgubiri miilor de săteni pentru a părăsi terenurile care le-au asigurat mijloacele de trai timp de ani sau decenii, au explicat șase persoane cu cunoștințe directe și documente consultate de Reuters.

990 de hectare pentru plăcerea lui Trump

Proiectul este primul parteneriat al afacerii familiale a președintelui american Donald Trump în Vietnam, care a accelerat aprobările în timp ce negocia un acord comercial crucial cu Washingtonul.

Terenul de 990 de hectare destinat terenului de golf este în prezent cultivat cu banane, longan și alte culturi. În timp ce unii văd o oportunitate, mulți fermieri sunt vârstnici și se tem că vor avea dificultăți în a găsi alternative de trai într-o economie vibrantă a Vietnamului, cu o populație în mare parte tânără.

„Întregul sat este îngrijorat de acest proiect, deoarece ne va lua pământul și ne va lăsa fără locuri de muncă”, a declarat Huong, în vârstă de 50 de ani, căreia i s-a spus să părăsească terenul său din provincia Hung Yen, lângă capitala Hanoi, pentru o sumă mai mică decât salariul mediu pe un an în Vietnam.

Compania imobiliară vietnameză Kinhbac City și partenerii săi vor dezvolta clubul de golf de lux după ce vor plăti Trump Organization 5 milioane de dolari pentru drepturile de licență a mărcii, potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare și unei surse familiarizate cu tranzacția.

Provizii pentru câteva luni

Afacerea familiei Trump va administra clubul odată finalizat, dar nu este implicată în investiții și în compensarea fermierilor. Trump a declarat că activele sale în cadrul afacerilor sunt deținute într-un fond administrat de copiii săi, dar informațiile divulgate în iunie au arătat că veniturile din aceste surse revin în cele din urmă președintelui.

Autoritățile vor stabili ratele finale de despăgubire în funcție de suprafața și amplasamentul terenurilor, aprobarea oficială fiind așteptată luna viitoare. Cinci fermieri care se confruntă cu exproprierea terenurilor au declarat că autoritățile au indicat despăgubiri cuprinse între 12 și 30 de dolari pe metru pătrat de teren agricol. De asemenea, au oferit plăți suplimentare pentru plantele dezrădăcinate și provizii de orez pentru câteva luni.

Un oficial local a refuzat să vorbească despre despăgubiri, dar a spus că prețurile pentru terenurile agricole din zonă nu au depășit, de obicei, 14 dolari pe metru pătrat. În alte provincii, acestea sunt adesea mai mari.

În Vietnamul comunist, terenurile agricole sunt administrate de stat. Fermierilor li se alocă parcele mici pentru utilizare pe termen lung, dar aceștia nu au prea mult de spus atunci când autoritățile decid să le ia înapoi. Protestele sunt frecvente, dar de obicei fără rezultat. Compensațiile sunt plătite de stat, dar dezvoltatorii imobiliari suportă costurile.

Prim-ministrul Vietnamului, Pham Minh Chinh, a declarat că fermierii vor fi despăgubiți în mod echitabil, în cadrul discursului său din luna mai, la ceremonia de inaugurare a proiectului de golf, în fața unui public din care a făcut parte și Eric Trump, vicepreședinte senior al Trump Organization.

Despăgubiri modeste

„Nu avem dreptul să negociem. Este o rușine”, a declarat Do Dinh Huong, un alt fermier căruia i s-a spus că terenul său va fi despăgubit cu aproximativ 12 dolari pe metru pătrat. El a spus că ar fi acceptat ceea ce considera a fi o rată scăzută dacă terenul ar fi fost utilizat pentru construirea de drumuri sau alte infrastructuri publice.

„Dar acesta este un proiect de afaceri. Nu știu cum ar putea contribui la viața oamenilor.” Autoritățile au oferit și orez ca despăgubire, cu provizii variind între două și douăsprezece luni, potrivit unuia dintre documentele consultate de Reuters.

Nguyen Thi Chuc, o fermieră în vârstă de 54 de ani care cultivă banane pe terenul care va deveni clubul de golf Trump, a fost informată de autorități că ar putea primi aproximativ 30 de dolari pe metru pătrat pentru terenul său de 200 de metri pătrați.

„Sunt bătrână și nu pot face altceva decât să muncesc la fermă”, a spus ea. În schimb, avocații și investitorii din provincie au afirmat că clubul de golf va crea locuri de muncă mai bune și va îmbogăți sătenii.

Le Van Tu, un localnic în vârstă de 65 de ani care va fi despăgubit pentru micul său teren și care deține un restaurant într-un sat învecinat clubului de golf, a declarat că își va moderniza localul pentru a-l transforma într-un restaurant care să servească clienți mai înstăriți.

Prețul terenurilor din sat a crescut de cinci ori de la anunțarea proiectului în octombrie, a spus el. De asemenea, s-a bucurat că o fermă de porci din apropiere va dispărea: „Nu va mai mirosi urât”.

