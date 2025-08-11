Donald Trump scoate forțele federale pe străzile din Washington. A declarat război oamenilor străzii: "Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală.”

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 07:24
182 citiri
Donald Trump scoate forțele federale pe străzile din Washington. A declarat război oamenilor străzii: "Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală.”
Trump nu mai vrea oamenii ai străzii la Washington FOTO: Hepta

Persoanele fără adăpost trebuie să părăsească Washingtonul, este avertismentul lui Donald Trump, care promite o capitală „mai sigură şi mai frumoasă” şi ordonă mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP.

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală”, se poate citi pe contul lui Donald Trump de pe platforma Truth Social.

Preşedintele american pare să vrea să dea o nouă imagine oraşului Washington, potrivit informaţiilor TF1 info. Acest proiect urmează să fie abordat într-o conferinţă de presă luni, promiţând oficial că va face capitala americană „mai sigură şi mai frumoasă ca oricând”.

5.600 de persoane pe străzi

Intervievat pe canalul MSNBC, înainte de declaraţiile lui Donald Trump, primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a afirmat că conferinţa de presă a preşedintelui va viza probabil „un aflux de forţe federale de ordine” în oraş.

„Prea multe corturi pe pajişti” în Washington, potrivit lui Donald Trump.

Donald Trump a semnat la sfârşitul lunii martie 2025 un decret pentru a spori supravegherea guvernului său asupra municipalităţii, în special în ceea ce priveşte lupta împotriva imigraţiei ilegale. Şeful statului american a deplâns deja în faţa presei situaţia din Washington, care înregistra în 2024 un număr de 5.600 de persoane fără adăpost, potrivit unui raport anual al Ministerului Locuinţelor.

"Sunt prea multe infracţiuni, graffiti, prea multe corturi (ale persoanelor fără adăpost) pe pajişti, pe aceste pajişti magnifice”, afirma Donald Trump în februarie 2025, potrivit informaţiilor relatate de Europe 1. Preşedintele republican a insistat deja în mass-media asupra importanţei aspectului capitalei americane, unde vin regulat înalţi demnitari străini.

După cum reaminteşte TF1 info, Washingtonul are un statut unic în Statele Unite. Înfiinţat după Războiul de Independenţă ca oraş capitală, acesta nu este afiliat niciunui stat american. În plus, Constituţia americană prevede că Congresul are competenţă asupra afacerilor sale. Cu toate acestea, printr-o lege din 1973, locuitorii pot alege un consiliu municipal, chiar dacă deciziile acestuia sunt întotdeauna supravegheate de Congres.

Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios
Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu ar avea obiecții față de o posibilă operațiune militară israeliană care ar viza ocuparea întregii Fâșii Gaza, potrivit unor surse citate de...
Donald Trump amenință că va prelua controlul asupra Washingtonului. „Criminalitatea este halucinantă” VIDEO
Donald Trump amenință că va prelua controlul asupra Washingtonului. „Criminalitatea este halucinantă” VIDEO
Președintele american Donald Trump amenință din nou să preia controlul capitalei americane - din mâna opoziției democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraș...
#Donald Trump, #washington, #oamenii strazii, #razboi , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a intrat in direct si a inceput "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, dupa 0-1 cu Unirea Slobozia
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuza sa cedeze in fata lui Putin. "Doar o nebuna nu s-ar teme"
DigiSport.ro
OUT! Antrenorul lui AC Milan a facut anuntul, dupa ce Coubis a debutat cu autogol si rosu direct

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump scoate forțele federale pe străzile din Washington. A declarat război oamenilor străzii: "Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală.”
  2. JD Vance spune că SUA caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți, pentru încheierea războiului din Ucraina: „Nu va face pe nimeni foarte fericit"
  3. Cod roșu de caniculă în două județe, portocaliu în alte trei. În ce zone ajunge temperatura până la 41 de grade Celsius
  4. Fostul președinte al Rusiei a găsit vinovatul pentru continuarea războiului: "Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean"
  5. „Capcana lui Tucidide”. Cum a devenit un istoric din Grecia Antică o armă în geopolitica secolului XXI
  6. După ce-l pierduse pe Trump, acum Putin îl ”ciuruiește”: Are 3 propuneri pe care i le pune ”la semnat”, toate câștigătoare
  7. Iranul anunță că va bloca un eventual coridor american în Caucaz, cu sau fără sprijinul Rusiei
  8. Țara europeană care ia măsuri față de planurile Israelului de expansiune în Gaza. „Acest lucru nu se va schimba”
  9. Inundații apocaliptice, mări de ceață și câmpuri de luptă înghețate. În războaiele viitorului, vremea ar putea fi „transformată în armă”
  10. Declarația comună prin care țările nordice și baltice își reafirmă sprijinul față de Ucraina și ”războiul ilegal” dus de Rusia înaintea întâlnirii Trump-Putin