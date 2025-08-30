Trump ia în calcul trimiterea unei „forțe private” americane în Ucraina și implicarea României în planul de pace

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 30 August 2025, ora 17:19
460 citiri
Trump ia în calcul trimiterea unei „forțe private” americane în Ucraina și implicarea României în planul de pace
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Donald Trump discută cu lideri europeni despre trimiterea unor firme militare private americane în Ucraina, ca parte a unui plan de pace pe termen lung, potrivit The Telegraph. Acești contractori ar putea ajuta la construirea de fortificații și baze militare, oferind protecție intereselor SUA și acționând ca factor de descurajare pentru Vladimir Putin.

Planul este conceput ca alternativă temporară, având în vedere promisiunea președintelui american că trupele SUA nu vor fi staționate permanent în Ucraina. „Scopul principal este să le demonstrăm ucrainenilor că vom fi în lupta alături de ei dacă Rusia va reinvada”, a declarat un oficial.

Contractorii privați ar urma să lucreze la consolidarea frontierelor și reconstrucția apărării frontului ucrainean, în timp ce forțele europene ar putea fi staționate mai adânc în țară ca a treia linie de apărare. Unele state europene au propus și crearea unei zone tampon demilitarizate între armatele ruse și ucrainene, posibil patrulată de forțe de menținere a păcii.

România și alte state riverane Mării Negre, alături de Turcia și Bulgaria, ar urma să participe la o misiune navală pentru securizarea coridoarelor maritime comerciale și a eforturilor de deminare. Misiuni de antrenament și instruire militară vor fi desfășurate de Franța și Marea Britanie în vestul Ucrainei, sprijinite logistic de SUA.

Planul implică, de asemenea, o coordonare complexă a serviciilor de informații și control aerian, pentru a asigura monitorizarea armistițiului. „Perspectiva unui răspuns militar american este complet diferită de un răspuns european”, au explicat oficiali europeni, subliniind că garanțiile SUA sunt esențiale pentru eficiența planului.

Cu toate acestea, scepticismul rămâne ridicat. Rusia a catalogat propunerile occidentale drept „unilaterale”, iar oficialii europeni nu sunt convinși că Vladimir Putin va accepta vreun armistițiu, mulți considerând că acesta urmărește să câștige timp și teritoriu suplimentar.

#Donald Trump, #forte armate, #Romania armata Rusia Ucraina , #stiri internationale
