Fostul director FBI cere retragerea acuzațiilor împotriva sa. Afirmă că procesul său este alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 07:13
Trump se răzbună pe cei care îi consideră dușmani politici FOTO: Hepta

Fostul director al FBI, James Comey, cere retragerea acuzațiilor formulate împotriva sa, susținând că acestea sunt rezultatul unei vendete personale a președintelui american Donald Trump. Comey, primul dintre criticii declarați ai liderului republican puși sub acuzare după revenirea acestuia la putere, afirmă că procesul său este motivat politic și alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american.

Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri în timpul campaniei electorale dorința, odată revenit la putere, de a se răzbuna împotriva tuturor celor pe care îi consideră dușmani personali.

James Comey, 64 de ani, este prima dintre aceste personalități pusă sub acuzare de la 20 ianuarie, începutul celui de-al doilea mandat al republicanului.

Urmărit pentru obstrucționarea unei anchete parlamentare și declarații false făcute în fața Congresului, fostul director al poliției federale a pledat nevinovat pe 8 octombrie.

Avocatul său a anunțat apoi că va solicita retragerea acuzațiilor, argumentând că acestea au fost motivate de răzbunare, subliniind și numirea "ilegală" a procurorului desemnat de Donald Trump.

"Președintele Trump a ordonat Departamentului de Justiție să-l urmărească penal pe Comey din ranchiună personală și pentru că el l-a criticat frecvent pe președinte pentru conduita sa în funcție", a scris el în petiția sa depusă luni.

"Fără niciun procuror profesionist dispus să execute aceste ordine, președintele l-a forțat public pe procurorul interimar să demisioneze și i-a cerut procurorului general să facă dreptate", a amintit el.

În septembrie, Donald Trump a făcut public presiune asupra procurorul său general, Pam Bondi, exprimându-și surpriza pe platforma sa Truth Social că James Comey, împreună cu alți doi inamici ai săi, încă nu fusese pus sub acuzare.

După ce a forțat demisia procurorului pentru districtul estic al Virginiei, președintele republican l-a înlocuit imediat în această poziție strategică cu Lindsey Halligan, consilier al Casei Albe.

Aceasta din urmă a fost cel care a inițiat personal urmărirea penală care a dus la punerea sub acuzare a lui James Comey pe 25 septembrie, în legătură cu mărturia sa în fața Senatului în septembrie 2020, cu câteva zile înainte de expirarea termenului de prescripție pentru acuzațiile aduse împotriva sa.

El este acuzat că a mințit sub jurământ, negând, ca răspuns la întrebarea unui senator, că l-a autorizat pe adjunctul său să fie citat anonim în media cu privire la investigațiile sensibile efectuate de FBI.

James Comey a fost demis brusc din funcția de șef al Poliției Federale în timpul primului mandat al lui Donald Trump, în 2017, în timp ce FBI investiga posibila ingerință a Rusiei în campania prezidențială din 2016.

