Românul care conduce una din cele mai importante afaceri a lui Donald Trump. „Aveți unul din cei mai incredibili oameni să reprezinte România"

Gabriel Constantin, CEO Trump International, a povestit într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN cum a ajuns din Drumul Taberei, Bucureşti, să devină mâna dreaptă a preşedintelui SUA, Donald Trump, în domeniul afacerilor.

Eric Trump, fiul preşedintelui, i-a lăudat munca, spunând: „Aveți unul din cei mai incredibili oameni să reprezinte România, o ţară extraordinară, o ţară frumoasă. Gabriel a început să lucreze cu noi, în urmă cu mulţi ani, la resortul din Miami, Florida, şi a făcut o treabă extraordinară pentru aproape 4 ani, a muncit pe brânci, a făcut o treabă fantastică.", pentru Antena 3 CNN.

Gabriel Constantin a rememorat cum a părăsit România acum 20 de ani cu visul de a deveni om și cum a muncit din greu pentru a-și construi cariera.

„Cu muncă multă poți să faci ce vrei în America, ăsta e secretul", spune el. Povestea lui a început în Drumul Taberei, unde copilăria a fost marcată de lipsuri. „În timpul vacanței plecam de acasă la opt. Dacă-mi era foame, veneam să mănânc ceva, dacă nu mă întorceam acasă când se lăsa soarele. Aveam 3 lei mereu în pantof ca să-mi iau înghețată la cornet", își amintește Gabriel.

La 22 de ani, după moartea tatălui său, Gabriel a făcut pasul decisiv către o viață mai bună, emigrând în Irlanda, unde a lucrat la Trinity College și la Jurice Hotel, înainte de a ajunge în Statele Unite. „Mi-a devenit vis să ajung în America", a mărturisit Constantin.

Fascinat de implicarea familiei Trump

Cariera sa în ospitalitate a început în New Orleans, la Intercontinental, iar mai târziu a lucrat direct cu familia Trump, devenind o piesă esențială în deschiderea și renovarea unor proprietăți de lux. „Ne ajutau să selectăm tot. Foarte implicaţi. Carpeta, covoarele, toate, puneau picioarele pe ele, negociau contractele", a spus el despre colaborarea cu familia Trump.

În Washington DC, Gabriel a fost responsabil pentru renovarea fostei clădiri a Poștei Americane, transformând-o într-un hotel de lux. „Bugetul din primul an l-am făcut de patru ori mai mare. Normal, în primul an de deschidere orice hotel pierde mulți bani. Noi am reușit să facem bani în primul an acolo. A fost un proiect de succes", a adăugat el.

„Dacă vrei să crești și muncești mult şi îţi dovedești loialitatea, pasiunea, ce vrei să faci, te ajută foarte mult, câteodată chiar te împing. Câteodată te împing prea mult, dar numai ca să beneficiezi mai târziu", a concluzionat Gabriel, reflectând asupra succesului său și a învățăturilor primite pe parcursul carierei.

În prezent, Gabriel trăiește alături de familia sa în Statele Unite, ducând o viață pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Soția sa, originară din Mexic, a fost șef bucătar patiser și are o legătură specială cu România, fiind o mare fană a gimnasticii ritmice, sportul de performanță practicat de Valentina, fiica lor.

Gabriel Constantin rămâne însă mereu conectat la România, urmărind cu atenție tot ce se întâmplă acasă.

