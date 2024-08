Donald Trump, omul care obişnuia să facă haz de gafele repetate ale preşedintelui Joe Biden, retras din cursă în faţa îngrijorărilor legate de capacităţile sale mintale şi fizice, a devenit la rândul său victima unei confuzii care va da muniţie taberei democrate.

Se pare că l-a confundat pe fostul primar din San Francisco (şi iubit al Kamalei Harris în anii 1990) Willie Brown cu fostul guvernator al Californiei Jerry Brown.

Într-una dintre digresiunile sale clasice presărate cu anecdote, Donald Trump a povestit joi, într-o rară conferinţă de presă, cum a scăpat de moarte în timpul aterizării de urgenţă a unui elicopter în care se afla cu Willie Brown, pe care susţine că îl cunoaşte "destul de bine" şi care i-a spus apoi "lucruri teribile" despre Kamala Harris.

Fostul primar din San Francisco, care are acum 90 de ani, a reacţionat în cotidianul local: "Dacă aş fi fost într-un elicopter cu Trump, aţi fi ştiut despre asta", a spus el, precizând că nu ar fi vrut să fie într-un elicopter cu fostul preşedinte.

Unii susţin că Donald Trump l-ar fi confundat cu fostul guvernator al Californiei Jerry Brown, cu care a mers cu elicopterul în 2018 în oraşul Paradise, devastat de incendii.

"A fost o călătorie animată, dar o aterizare sigură", a declarat fostul guvernator democrat pentru The Washington Post, adăugând că actuala vicepreşedintă şi candidată a democraţilor la alegerile prezidenţiale, Kamala Harris, nu a fost un subiect de discuţie la momentul respectiv. Succesorul lui Jerry Brown, Gavin Newsom, care a fost de asemenea la bordul respectivului zbor, a confirmat aceste declaraţii.

În vizibilă pierdere de imagine şi atenţie, Donald Trump a convocat joi o conferinţă de presă - un eveniment rar - în care a atacat-o pe Kamala Harris şi a continuat să spună lucruri fără bază în realitate.

