Trump a inaugurat noua galerie a președinților de la Casa Albă. Este inclus și Joe Biden, dar nu cu un portret. Umilință marca Trump FOTO VIDEO

Casa Albă are o nouă galerie a președinților, în care sunt incluși toți liderii americani de la George Washington și până la Donald Trump. Tablourile au fost expuse pe colonada din Aripa de Vest, partea Casei Albe unde se află Biroul Oval și celelalte spații de lucru ale președintelui. Toți președinții sunt reprezentați cu un portret, cu o excepție notabilă - Joe Biden.

„Aleea Președinților este acum în Colonada Aripii de Vest”, a scris Margo Martin, asistenta specială a președintelui și consilieră în comunicare, într-o postare pe X miercuri, alături de un videoclip în care de-a lungul colonadei pot fi văzute portrete alb-negru ale președinților în rame aurii.

Martin își încheie mesajul cu „stați să vedeți” și cu imaginea unui stilou. Când imaginea se mișcă, se observă ce a vrut să spună. În rama pe care scrie Joe Biden nu este un portret al fostului președinte, ci o poză cu un „autopen” (mașină de semnături), care semnează numele lui Biden.

Trump și susținătorii săi au o fixație legată de utilizarea dispozitivului de tip „autopen” de către Biden. În iunie a ordonat o anchetă privind acțiunile și utilizarea acestuia într-un memorandum care citează „declinul cognitiv” al lui Biden.

Teoria republicanilor este că Joe Biden nu a știut ce semnează și că alții au folosit mașina de semnături ca să aprobe documente oficiale în numele președintelui.

„Să fiu clar: am luat deciziile în timpul președinției mele. Am luat deciziile privind grațierile, ordinele executive, legislația și proclamațiile. Orice sugestie că nu am făcut-o este ridicolă și falsă”, a spus Joe Biden după ce Trump a declanșat ancheta.

Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze noul „portret” de la Casa Albă.

Trump sugerase anterior că o imagine cu mașina de semnături ar înlocui portretul predecesorului său.

Trump a cerut, de asemenea, o revizuire a „documentelor oficiale pentru care a fost utilizat autopenul, inclusiv acordarea de grațieri, ordinele executive, memorandumurile prezidențiale sau alte decizii de politică prezidențială”. În decembrie 2024, Joe Biden l-a exonerat pe fiul său, Hunter, de orice fapte pe care le-ar fi comis, ceea ce a dus la închiderea dosarelor sale. De asemenea, Biden a luat măsuri similare ca să protejeze foști colaboratori care erau amenințați de Trump cu anchete. Republicanii au sugerat că aceste grațieri au fost semnate cu mașina automată, nu de mâna lui Joe Biden, ceea ce le-ar face nule.

