Donald Trump s-a sucit și pare că le face pe plac rușilor. Nu vrea să mai trimită trupe americane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. „Ne separă un ocean de Rusia”

Trump a dezvăluit că, după întâlnirile din Biroul Oval, l-a sunat pe Putin pentru a începe „aranjamentele pentru o întâlnire, într-o locație ce urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski”.

Deși Trump s-a prezentat anterior ca mediator și nu ca „artizan al acordului”, sugestia că Putin este deschis unei întâlniri față în față cu Zelenski a marcat cel mai mare progres de până acum în negocierile de pace. „Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, chiar dacă timpuriu, pentru un război care durează de aproape patru ani”, a spus el, potrivit foxnews.com.

Garanțiile de securitate în discuție

Ideea „garanțiilor de securitate” a fost mult timp esențială pentru cererile Ucrainei. Potrivit lui Trump, acestea ar urma să fie oferite în principal de statele europene, în coordonare cu Washingtonul. Înaintea întâlnirilor, Trump nu exclusese implicarea militară a SUA în aceste garanții, dar a subliniat ulterior că Europa va purta principala responsabilitate pentru apărarea Ucrainei.

Președintele american a declarat că Franța, Germania și Marea Britanie se numără printre țările care “doresc să trimită trupe pe teren”. Trump spune că europenii “vor să pună capăt războiului” și că războiul este mai aproape de ei deoarece “pe ei nu îi separă un ocean de Rusia”.

“Deci, pentru ei este o situație diferită. Când vine vorba de securitate, sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Suntem dispuși să îi ajutăm, în special, probabil, cu sprijin aerian, pentru că nimeni nu are ceea ce avem noi”, a declarat Trump.

Rusia respinge desfășurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistițiu

Rusia respinge categoric desfășurarea de trupe ale NATO în Ucraina după o posibilă încetare a focului propusă duminică în cadrul reuniunii 'Coaliția voluntarilor', coprezidată de liderii Regatului Unit și Franței, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, informează EFE.

'Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezența unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecințe imprevizibile', a declarat Zaharova, citată într-un comunicat publicat de Ministerul de Externe rus.

Înaintea reuniunii convocate luni la Washington de președintele american Donald Trump pentru a discuta conflictul ucrainean cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni, Zaharova a remarcat că declarațiile Londrei și Parisului 'demonstrează, în esență, aspirațiile lor deschis provocatoare și prădătoare cu privire la conflictul din Ucraina'.

'Aceste declarații beligerante, care sunt de facto o incitare cinică la continuarea războiului, nu fac decât să confirme că Londra nu este interesată să rezolve situația și face tot posibilul doar pentru a prelungi vărsarea de sânge', a susținut ea.

Potrivit oficialului rus, 'politica britanicilor pur și simplu nu permite Kievului să pună capăt conflictului prin negocieri, prelungind astfel, așa cum este obiceiul lor, în mod arogant și autosuficient suferința poporului ucrainean.'

Ea a adăugat că Regatul Unit, devenit o figură secundară în politica internațională, 'este cu greu capabil să înțeleagă întreaga povară a responsabilității pe care și-o asumă și consecințele potențial catastrofale ale politicii distructive pe care a ales-o.'

'Facem apel la Londra să se abțină de la tactici geopolitice periculoase și prost planificate sau cel puțin să nu împiedice munca minuțioasă a negociatorilor ruși și americani', a spus ea.

