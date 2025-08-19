Donald Trump s-a sucit și pare că le face pe plac rușilor. Nu vrea să mai trimită trupe americane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. „Ne separă un ocean de Rusia”

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 19 August 2025, ora 17:53
1811 citiri
Donald Trump s-a sucit și pare că le face pe plac rușilor. Nu vrea să mai trimită trupe americane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. „Ne separă un ocean de Rusia”
Trump și Zelenski, la Casa Albă FOTO: Hepta

Trump a dezvăluit că, după întâlnirile din Biroul Oval, l-a sunat pe Putin pentru a începe „aranjamentele pentru o întâlnire, într-o locație ce urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski”.

Deși Trump s-a prezentat anterior ca mediator și nu ca „artizan al acordului”, sugestia că Putin este deschis unei întâlniri față în față cu Zelenski a marcat cel mai mare progres de până acum în negocierile de pace. „Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, chiar dacă timpuriu, pentru un război care durează de aproape patru ani”, a spus el, potrivit foxnews.com.

Garanțiile de securitate în discuție

Ideea „garanțiilor de securitate” a fost mult timp esențială pentru cererile Ucrainei. Potrivit lui Trump, acestea ar urma să fie oferite în principal de statele europene, în coordonare cu Washingtonul. Înaintea întâlnirilor, Trump nu exclusese implicarea militară a SUA în aceste garanții, dar a subliniat ulterior că Europa va purta principala responsabilitate pentru apărarea Ucrainei.

Președintele american a declarat că Franța, Germania și Marea Britanie se numără printre țările care “doresc să trimită trupe pe teren”. Trump spune că europenii “vor să pună capăt războiului” și că războiul este mai aproape de ei deoarece “pe ei nu îi separă un ocean de Rusia”.

“Deci, pentru ei este o situație diferită. Când vine vorba de securitate, sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Suntem dispuși să îi ajutăm, în special, probabil, cu sprijin aerian, pentru că nimeni nu are ceea ce avem noi”, a declarat Trump.

Rusia respinge desfășurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistițiu

Rusia respinge categoric desfășurarea de trupe ale NATO în Ucraina după o posibilă încetare a focului propusă duminică în cadrul reuniunii 'Coaliția voluntarilor', coprezidată de liderii Regatului Unit și Franței, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, informează EFE.

'Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezența unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecințe imprevizibile', a declarat Zaharova, citată într-un comunicat publicat de Ministerul de Externe rus.

Înaintea reuniunii convocate luni la Washington de președintele american Donald Trump pentru a discuta conflictul ucrainean cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni, Zaharova a remarcat că declarațiile Londrei și Parisului 'demonstrează, în esență, aspirațiile lor deschis provocatoare și prădătoare cu privire la conflictul din Ucraina'.

'Aceste declarații beligerante, care sunt de facto o incitare cinică la continuarea războiului, nu fac decât să confirme că Londra nu este interesată să rezolve situația și face tot posibilul doar pentru a prelungi vărsarea de sânge', a susținut ea.

Potrivit oficialului rus, 'politica britanicilor pur și simplu nu permite Kievului să pună capăt conflictului prin negocieri, prelungind astfel, așa cum este obiceiul lor, în mod arogant și autosuficient suferința poporului ucrainean.'

Ea a adăugat că Regatul Unit, devenit o figură secundară în politica internațională, 'este cu greu capabil să înțeleagă întreaga povară a responsabilității pe care și-o asumă și consecințele potențial catastrofale ale politicii distructive pe care a ales-o.'

'Facem apel la Londra să se abțină de la tactici geopolitice periculoase și prost planificate sau cel puțin să nu împiedice munca minuțioasă a negociatorilor ruși și americani', a spus ea.

Trump și Zelenki, din nou față în față
O rază de speranță pentru Ucraina. Până la următoarea mutare a lui Trump?
18:41 - O rază de speranță pentru Ucraina. Până la următoarea mutare a lui Trump?
Luni, 18 august, la scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe cerul Kievului părea că se...
Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea primită de la soția lui Volodimir Zelenski. Donald Trump a fost „curierul”
18:29 - Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea primită de la soția lui Volodimir Zelenski. Donald Trump a fost „curierul”
Donald Trump spune că „intenționat nu a deschis” scrisoarea care i-a fost înmânată luni de Volodimir Zelenski, care era destinată soției sale, Melania Trump, din partea Olenei Zelenska,...
Donald Trump s-a sucit și pare că le face pe plac rușilor. Nu vrea să mai trimită trupe americane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. „Ne separă un ocean de Rusia”
17:53 - Donald Trump s-a sucit și pare că le face pe plac rușilor. Nu vrea să mai trimită trupe americane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. „Ne separă un ocean de Rusia”
Trump a dezvăluit că, după întâlnirile din Biroul Oval, l-a sunat pe Putin pentru a începe „aranjamentele pentru o întâlnire, într-o locație ce urmează să fie stabilită, între...
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se laudă că omologul său, Marco Rubio, i-a apreciat hanoracul cu inscripţia URSS VIDEO
17:46 - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se laudă că omologul său, Marco Rubio, i-a apreciat hanoracul cu inscripţia URSS VIDEO
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre reacţia SUA la hanoracul său cu inscripţia „URSS”, cu care a apărut săptămâna trecută la summitul din Alaska, într-un interviu...
Mesajul ironic al lui Medvedev după ce Trump le-a promis lui Zelenski și europenilor garanții de securitate pentru Ucraina
14:07 - Mesajul ironic al lui Medvedev după ce Trump le-a promis lui Zelenski și europenilor garanții de securitate pentru Ucraina
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate, a transmis un mesaj ironic marți, 19 august, după summitul de la Casa Albă la care au...
De ce este Putin „marele câștigător” după discuțiile dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Explicația istoricului Armand Goșu
13:44 - De ce este Putin „marele câștigător” după discuțiile dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Explicația istoricului Armand Goșu
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este marele câștigător al întâlnirii de la Casa Albă dintre Trump și Zelenski, apreciază istoricul Armand Goșu. Totuși, o simplă...
Avertismentul lui Macron după summitul istoric de la Casa Albă privind Ucraina: ”Putin e un prădător, un căpcăun la ușile noastre”
13:04 - Avertismentul lui Macron după summitul istoric de la Casa Albă privind Ucraina: ”Putin e un prădător, un căpcăun la ușile noastre”
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți, 19 iunie, că Putin nu se va opri dacă Rusia anexează alte teritorii din Ucraina ca parte a procesului de pace. Liderul francez l-a numit...
Optimism în Republica Moldova după întâlnirea liderilor europeni de la Casa Albă. "Privim cu speranță către pașii următori și stăm ferm alături de Ucraina"
12:48 - Optimism în Republica Moldova după întâlnirea liderilor europeni de la Casa Albă. "Privim cu speranță către pașii următori și stăm ferm alături de Ucraina"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat eforturile liderilor occidentali și ale președintelui SUA de a pune capăt războiului din Ucraina și a subliniat că pacea durabilă...
Patru concluzii-cheie după summitul de la Casa Albă pe tema Ucrainei
11:15 - Patru concluzii-cheie după summitul de la Casa Albă pe tema Ucrainei
Președintele american Donald Trump a convocat de urgență liderii europeni la Washington, într-un moment în care presiunile politice și diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina se...
Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
08:45 - Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să...
Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
08:26 - Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
La doar câteva ore după discuțiile de pace purtate de Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene,...
Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
08:01 - Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și...
Cancelarul Germaniei compară cedarea Donbasului către Rusia cu renunțarea SUA la Florida
07:27 - Cancelarul Germaniei compară cedarea Donbasului către Rusia cu renunțarea SUA la Florida
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022....
Premierul Marii Britanii, "foarte mulțumit" după întâlnirea de la Casa Albă: "Rezultatele vor liniști oamenii din Europa, din Ucraina"
07:24 - Premierul Marii Britanii, "foarte mulțumit" după întâlnirea de la Casa Albă: "Rezultatele vor liniști oamenii din Europa, din Ucraina"
Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat mulţumit de progresele obţinute la întâlnirea de luni de la Casa Albă, subliniind că discuţiile privind garanţiile de securitate şi cooperarea...
Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
07:15 - Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
07:11 - Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
Cedarea de teritorii către Rusia, o problemă care poate răsturna ordinea internațională și să declanșeze un efect de domino
04:36 - Cedarea de teritorii către Rusia, o problemă care poate răsturna ordinea internațională și să declanșeze un efect de domino
Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina,...
„Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace
Ieri, 23:53 - „Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui...
Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval
Ieri, 23:48 - Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția...
Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni și Zelenski din Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Cum merg negocierile
Ieri, 23:47 - Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni și Zelenski din Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Cum merg negocierile
Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Conform informațiilor oferite de...
#Donald Trump, #Ucraina, #razboi Ucraina, #garantii de securitate, #intalnire trump zelenski washington , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
Digi24.ro
Ce se va intampla cu Putin daca ar merge la o conferinta de pace in Elvetia. Anuntul sefului diplomatiei de la Berna
Adevarul.ro
Cum poate Romania sa contribuie la garantiile oferite Ucrainei. "Riscam sa ne intoarcem la vremea imperiilor, iar cei puternici vor dicta"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O rază de speranță pentru Ucraina. Până la următoarea mutare a lui Trump?
  2. Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea primită de la soția lui Volodimir Zelenski. Donald Trump a fost „curierul”
  3. Putin acceptă o întâlnire cu Zelenski, dar la Moscova. Trump, mediator al discuțiilor
  4. Trump merită laude pentru încercarea de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar abordarea sa s-ar putea să nu funcționeze ANALIZĂ
  5. Donald Trump s-a sucit și pare că le face pe plac rușilor. Nu vrea să mai trimită trupe americane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. „Ne separă un ocean de Rusia”
  6. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se laudă că omologul său, Marco Rubio, i-a apreciat hanoracul cu inscripţia URSS VIDEO
  7. Termoenergetica anunță când vor avea bucureștenii apă caldă, după avaria majoră care a afectat trei sectoare. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”
  8. Putin a pornit „ploaia” de bombardamente, după consultările de la Washington. 30.000 de gospodării lăsate fără curent electric
  9. Budapesta, luată în calcul pentru summitul celor trei președinți. Când s-ar putea vedea Trump, Zelenski și Putin în Ungaria
  10. Masacru pe frontul din Ucraina. Câți militari morți, în saci, au predat Putin și Zelenski