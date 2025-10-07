Decizia președintelui Donald Trump de a trimite Garda Națională în mai multe orașe din Statele Unite a declanșat o serie de dispute juridice cu autoritățile statale și locale.

Trump susține că folosirea trupelor federale este necesară pentru a combate violența în orașele conduse de democrați, a reduce criminalitatea și a sprijini politicile sale privind deportările.

Însă mai mulți guvernatori democrați se opun, afirmând că aceste desfășurări sunt nejustificate și pot amplifica tensiunile sociale, relatează BBC.

Statul Illinois a intentat luni un proces pentru a bloca trimiterea trupelor la Chicago, în timp ce un judecător federal a suspendat temporar duminică trimiterea membrilor Gărzii Naționale din Texas și California către Portland, Oregon.

Pe măsură ce bătăliile juridice continuă, iată ce trebuie știut despre Garda Națională și implicarea ei în această controversă.

Ce este Garda Națională și cine o controlează?

Garda Națională este o forță militară de rezervă, în principal organizată la nivel de stat, care intervine de obicei în situații de urgență — de la dezastre naturale la proteste de amploare.

Toate cele 50 de state americane, împreună cu Districtul Columbia și teritoriile Guam, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane, au propriile unități de Gardă Națională. Unele unități pot fi trimise și în afara granițelor, iar altele sunt specializate în stingerea incendiilor de vegetație sau în misiuni de securizare a frontierei.

Deși Garda Națională face parte din structura Departamentului de Război, controlul direct revine, în majoritatea cazurilor, guvernatorilor statelor. Președintele poate „federaliza” trupele în anumite condiții speciale, dar activarea lor începe, de regulă, la nivel local.

Guvernatorul unui stat decide mobilizarea Gărzii în caz de urgență și poate cere sprijin suplimentar de la președinte sau de la alte state.

Puterea Gărzii Naționale este însă limitată. Membrii ei nu pot efectua arestări, percheziții sau confiscări, iar o lege federală numită Posse Comitatus Act restricționează folosirea forței militare federale în treburile interne.

Cum încearcă Trump să folosească Garda Națională în orașe?

Trump a încercat în repetate rânduri să ocolească procedurile obișnuite de desfășurare a Gărzii Naționale.

În iunie, el a preluat controlul asupra Gărzii Naționale din California pentru a interveni în timpul protestelor împotriva raidurilor de imigrație din Los Angeles, deși guvernatorul democrat Gavin Newsom s-a opus. California a intentat două procese împotriva administrației Trump.

Un tribunal de apel a dat câștig de cauză președintelui într-unul dintre procese, dar într-un alt caz un judecător federal a decis că utilizarea trupelor Gărzii Naționale în Los Angeles a încălcat legea Posse Comitatus.

În această vară, sute de membri ai Gărzii au fost trimiși la Washington D.C., pe fondul a ceea ce Trump a descris drept o „situație de haos total”, invocând probleme precum criminalitatea și lipsa locuințelor.

Recent, Trump a autorizat trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, după protestele legate de imigrație din apropierea centrelor de detenție. Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, l-a acuzat că „fabrică o criză” și a deschis un proces pentru a opri desfășurarea.

În același timp, o tentativă de a trimite Garda Națională la Portland, Oregon, a fost blocată temporar de un judecător federal în noaptea de duminică.

Care este baza legală invocată de Trump?

Trump se bazează pe o prevedere puțin cunoscută din legislația militară americană. Articolul 10 din Codul Statelor Unite, secțiunea 12406, îi permite președintelui să cheme în serviciu Garda Națională din orice stat dacă țara este „invadată sau amenințată de o invazie străină” ori dacă există „o rebeliune sau o amenințare de rebeliune” împotriva guvernului federal.

Trump a invocat această lege în iunie pentru a federaliza 2.000 de membri ai Gărzii Naționale în sprijinul agenției pentru imigrație, ICE.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, a făcut referire la același articol într-un memorandum prin care a dispus trimiterea a 200 de membri ai Gărzii Naționale din Oregon în serviciu federal pe 28 septembrie.

„Suntem foarte încrezători în autoritatea legală a președintelui de a acționa în acest mod”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că administrația „este convinsă că va câștiga pe fondul cauzei”.

De ce vrea Trump să trimită Garda Națională în Portland?

Noua dispută are legătură cu protestele recente din Portland, desfășurate în fața unei clădiri a agenției pentru imigrație (ICE), în semn de opoziție față de politica de deportări masive a fostului președinte.

Forțele federale, inclusiv agenți ai Departamentului pentru Securitate Internă și ai Serviciului de Vamă și Protecție a Frontierei, s-au ciocnit cu manifestanții. Poliția din Portland a anunțat că a arestat două persoane pe 4 octombrie pentru comportament agresiv și nerespectarea ordinelor.

Postul public Oregon Public Broadcasting a relatat că forțele federale au folosit gaze lacrimogene și grenade fumigene pentru dispersarea mulțimii.

Trump a afirmat că orașul este „în flăcări”, însă guvernatoarea democrată a Oregonului, Tina Kotek, a respins acuzațiile, spunând că „nu există nicio insurecție la Portland și nicio amenințare la adresa securității naționale”.

Administrația Trump a încercat să trimită 200 de membri ai Gărzii Naționale din California pentru a sprijini intervenția în Oregon, însă acțiunea a fost blocată de judecătoarea federală Karin Immergut — numită chiar de Trump în primul său mandat.

„Aceasta este o națiune guvernată de legea constituțională, nu de legea marțială”, a scris judecătoarea în decizia sa.

A doua zi, ea a emis un nou ordin temporar care interzice trimiterea Gărzii Naționale din California la Portland. Administrația Trump a anunțat că va face apel.

