Gestul făcut de Donald Trump în prima apariție publică de după atac. „Nu pot permite unui asasin să forţeze schimbarea programării” FOTO/VIDEO

Fostul președinte Donald Trump a avut duminică, 14 iulie, prima apariția publică după tentativa de asasinat care a avut loc la un miting electoral din Pennsylvania, sâmbătă, 13 iulie.

Republicanul de 78 de ani a ajuns duminică, în Milwaukee, unde urmează să fie nominalizat oficial drept candidat la președinția Statelor Unite.

Potrivit stirileprotv.ro, în momentul în care Trump cobora din avion a ridicat pumnul strâns, fiind un semn că totul este în regulă după tentativa de asasinat din Pennsylvania.

Donald Trump landed in Milwaukee for the RNC convention.pic.twitter.com/41iRGemrYl