Donald Trump are o mașină de golf blindată, ca să fie protejat când practică sportul favorit. Vehiculul special a fost numit deja „Golf Force One” FOTO VIDEO

În timpul unei partide de golf cu fiul său, Eric, pe terenul său de golf din Scoția, sâmbătă, președintele american Donald Trump a fost urmărit de un vehicul utilitar (UTV) blindat Polaris Ranger X, conceput pentru a oferi protecție balistică. Vehiculul, supranumit acum Golf Force One de către presă, face „parte din flota prezidențială de vehicule speciale”, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe pentru publicația The War Zone Casa Albă nu a oferit alte detalii. Trump se afla în Scoția pentru a găzdui o întâlnire cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la stațiunea sa, unde securitatea a fost sporită.

Mașina de golf blindată a avut prima sa apariție publică aparentă la doar 10 luni după ce cineva a încercat să-l împuște pe Trump pe terenul său de golf din Florida. Acest vehicul a fost fabricat de corporația Polaris, dar modificat de o altă companie, a confirmat un purtător de cuvânt al Polaris pentru The War Zone.

NEW: Armor plated ‘Golf Force One’ spotted with President Trump at the golf course.

Additional security measures are being deployed to protect Trump, even on the golf course, according to the Telegraph.

“Mr Trump’s team deployed an additional security measure in the form of a… pic.twitter.com/gxiEjL1sx0