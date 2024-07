Unde au greșit agenții de securitate în timpul mitingului electoral al lui Donald Trump. ”Americanii cer răspunsuri cu privire la tentativa de asasinare” VIDEO

Donald Trump a fost împuşcat în ureche în timpul unui miting de campanie, sâmbătă, după o eroare majoră de securitate, un atac ce va remodela probabil cursa prezidenţială din acest an şi va alimenta temerile de lungă durată că disputata competiţie electorală ar putea degenera în violenţă politică, scrie Reuters.

În momentele de după împuşcături, Donald Trump a fost înconjurat şi acoperit de agenţii săi de securitate. A ieşit rapid de pe scenă, cu faţa plină de sânge, dar a ridicat pumnul în aer, rostind repetat cuvântul "fight" (luptă). "Luptă! Luptă! Luptă!", este auzit Trump în înregistrări.

Campania lui Trump a transmis ulterior că "se simte bine".

Într-o declaraţie făcută duminică dimineaţă, FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, drept "subiectul implicat" în ceea ce a numit o tentativă de asasinat. Acesta era un alegător înregistrat ca republican, conform registrelor electorale ale statului.

Anterior, Secret Service anunţase că atacatorul a murit, un participant la miting a fost ucis şi alţi doi spectatori au fost răniţi.

Oficialii din domeniul aplicării legii au declarat reporterilor că nu au identificat încă un motiv pentru atac.

MOMENTUL ÎMPUŞCĂTURILOR

Evenimentele s-au petrecut la Butler, Pennsylvania, o zonă rurală aflată la aproximativ 50 km nord de Pittsburgh.

Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, tocmai îşi începuse discursul, înconjurat de oameni în tribune, când s-au auzit împuşcăturile. La un moment dat, şi-a apucat urechea dreaptă cu mâna dreaptă, apoi şi-a coborât mâna pentru a se uita la ea înainte de a cădea în genunchi în spatele podiumului, iar agenţii Secret Service să-l acopere.

A ieşit după circa un minut, cu şapca roşie "Make America Great Again" căzută de pe cap, cu dâre de sânge pe obrazul drept şi a putut fi auzit spunându-le agenţilor: "Aşteptaţi, aşteptaţi", înainte de a ridica pumnul în aer şi a-i îndemna pe alegători: "Fight! Fight! Fight!". A fost o imagine pe care susţinătorii săi din campanie au exploatat-o la scurt timp după aceea, răspândind-o masiv pe reţelele sociale.

Agenţii Secret Service l-au dus de urgenţă pe fostul preşedinte la un SUV negru.

"Am fost împuşcat cu un glonţ care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte", a declarat Trump mai târziu pe platforma sa socială Truth Social. "Am sângerat mult", a mai spus el.

Candidatul republican a părăsit zona Butler sub protecţia Secret Service, cu ajutorul poliţiei de stat din Pennsylvania şi a ajuns ulterior la staţiunea sa de golf şi la reşedinţa sa din Bedminster, New Jersey.

