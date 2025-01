Planul lui Donald Trump în cazul Groenlandei, Canadei și a Canalului Panama. Dan Dungaciu: „Acesta e marele risc de securitate pentru România”

La început de 2025, înainte de a prelua mandatul de președinte al SUA, Donald Trump a vorbit public despre „securitatea economică” a Americii, strâns legată de preluarea controlului asupra Groenlandei și a Canalului Panama. De asemenea, președintele reales a vorbit în stilul caracteristic și despre Canada, care ar trebui să-și asume anume măsuri, pentru a nu deveni „al 51-lea stat american”. Pozițiile lui Trump au generat, pe de o parte, aprecieri, pe de altă parte, critici din partea adversarilor tradiționali ai președintelui.

Despre strategia președintelui Trump, Ziare.com a discutat cu Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician, analist de politică externă. Potrivit profesorului universitar, Trump este nevoit să accepte, să prezinte public noua realitate geopolitică, iar apoi, să o confrunte.

Ascensiunea Chinei nu mai poate fi un subiect băgat sub preș. De asemenea, geopoliticianul atrage atenția asupra Rusiei, care pe lângă teritoriu și armată, ca atuuri de forță globală, manifestă apropiere față de China.

„Donald Trump este președintele din Statele Unite, aș spune singurul care ia în serios ideea de ‘Great Power Competition’, deci competiția dintre marile puteri. Mai mulți au vorbit despre ea, dar nimeni nu a luat-o în serios. Donald Trump spune foarte limpede: ‘o ordine mondială s-a terminat, ordinea dominată de Statele Unite, hegemonia americană, a liberalismului american, care a durat de la căderea Războiului Rece, până prin 2016-2017. Acea ordine mondială nu mai există.

Noua ordine mondială este, realmente, despre competiția dintre marile puteri. Una dintre marile defecțiuni ale vechii ordini mondiale, patronate de Statele Unite, a fost că sub egida liberalismului american s-au născut dușmanii Americii: în special China, dar și Federația Rusă. Ordinea americană, globalizarea, tot ceea ce a urmat după 1990, prăbușirea URSS-ului, au născut ‘monștri’, acești adversari ai Americii: China și Federația Rusă. Nimeni nu i-a oprit să se dezvolte și să amenințe America”, a avertizat Dan Dungaciu.

Groenlanda, în atenția SUA, dar și a Chinei, și a Rusiei: „Nu-și poate gestiona singură resursele”

În contextul competiției geopolitice dintre SUA, respectiv China și Rusia, Groenlanda reprezintă o miză importantă pentru toate cele trei puteri globale. Astfel, America, prin Administrația Trump, este nevoită să inițieze dialogul, pe tema „Groenlanda”, un teritoriu foarte bogat în resurse naturale, pe care indigenii sau danezii nu le-ar putea exploata, precizează Dan Dungaciu.

„De data aceasta suntem în situația în care Donald Trump a spus: ‘lucrul acesta s-a terminat, globalizarea a fost o idee proastă pentru America, trebuie să ne asumăm lumea așa cum este’. Și astăzi, lumea este cea a competiției, a competiției geopolitice. De aici, Groenlanda ca miză esențială. Groenlanda are resurse importante, pe care nu le poate valorifica. Sunt resurse la care aspiră și China, și Federația Rusă. Una dintre cele mai importante consecințe geopolitice ale războiului din Ucraina este punerea laolaltă a Chinei cu Federația Rusă. Luate împreună, acestea pot deveni un adversar înverșunat al Statelor Unite, mult mai puternic decât luat fiecare în parte.

Deci Groenlanda este foarte importantă, cel puțin pentru a nu lăsa China să ajungă la resurse, la metalele rare la care aspiră și pentru a nu lăsa Federația Rusă a folosi resursele strategice sau geopolitice, de a controla rutele din jurul Groenlandei, nu doar resursele. Importanța strategică și economică a Groenlandei sunt esențiale. Groenlanda nu le poate gestiona singură, nici Danemarca, nici măcar europenii. În momentul în care Groenlanda va încerca să le gestioneze singură, deci ‘prin noi înșine’, Groenlanda se va prăbuși. Ai nevoie de gestiunea unei țări precum America, să o poți deschide investitorilor. Dacă în Groenlanda încep să intre investitori care să caute metale, care încep să scoată petrol, gaz, Groenlanda se va prăbuși, pentru că logistic și organizațional nu va putea gestiona această situație”, a comentat analistul de politică externă.

SUA vs. Rusia. „America nu cucerește militar Groenlanda, ci face oferte pe care nu le poți refuza”

În timpul Administrației Trump, Groenlanda va intra în siajul Statelor Unite ale Americii, e de părere Dan Dungaciu. Totodată, acesta avertizează că spre deosebire de Rusia, americanii își pot atinge obiectivul fără conflict militar, în baza unui angajament de tipul „win-win”.

„Din acest punct de vedere, oferta lui Donald Trump este interesantă. America poate gestiona o asemenea situație, în favoarea Groenlandei. A spus Donald Trump că nu exclude forța. Evident, a fost un element de negociere important. America poate să câștige Groenlanda chiar dacă pune 1 milion de dolari în contul fiecărui cetățean care trăiește astăzi pe cea mai mare insulă din lume. Chiar și această sumă, care va genera un rezultat la referendum favorabil Statelor Unite, va merita pentru potențialul pe care îl are Groenlanda. De aceea, cred eu, că de aici înainte trebuie să ne așteptăm, ca în patru ani de zile, Groenlanda să fie parte a Statelor Unite sau în siajul SUA, mai ales pentru că Groenlanda, tehnic vorbind, nu are nicio opreliște să facă asta.

America nu este Rusia, America nu cucerește militar Groenlanda, ci face oferte pe care nu le poți refuza. Nu este vorba despre celebrele replici din filmele mafiote, ci despre oferte care vor fi, realmente, pozitive pentru cetățenii Groenlandei. Care vor fi consecințele pentru acest mod de gândire? Aceasta este deja altă discuție, pentru că în momentul în care Donald Trump spune ‘Groenlanda este importantă strategic pentru America și nu avem cum să renunțăm la ea’, evident că Vladimir Putin va spune că ‘Ucraina este importantă strategic pentru Rusia și nu putem renunța la ea’. E foarte greu să spui aceste lucruri și să crezi că alții nu le vor repeta. Diferența majoră este că ceea ce face Vladimir Putin în Ucraina este ocupație, iar ceea ce va face America în Groenlanda nu va fi ocupație, cu un acord al părților, ceea ce încă o dată spun, nu e cazul în Ucraina”, a punctat profesorul universitar.

Însă, în anii următori, pe măsură ce SUA, China și Rusia vor dori să-și extindă influența, în cadrul acestui joc de putere, vor exista numeroase situații, atât morale, cât și imorale.

„Dar asta nu înseamnă că atunci când intrăm în logica ‘Great Power Competition’, nu trebuie să ne așteptăm că și ideea de sfere de influență va reveni. Trebuie să ne gândim că gândirea strategică va fi de acum înainte diferită. Că e corect sau nu, moral sau imoral, asta contează mai puțin. Este vorba despre jocuri de putere, despre balanțe de putere, și jocurile acestea trec cu mult dincolo de ideologii și de moralitate”, a avertizat geopoliticianul.

Canalul Panama, un alt punct geostrategic deja controlat de China

Și în cazul Canalului Panama, obiectivul SUA este același cu cel vizat în cazul Groenlandei, deposedarea Chinei de un avantaj geopolitic.

„În ceea ce privește Canalul Panama, este exact aceeași logică. Domnul Donald Trump a vorbit despre Canalul Panama nu doar din perspectivă economică sau din faptul că domnul Jimmy Carter, președintele recent decedat, a vândut Canalul Panama pe 1 dolar. A vorbit despre Panama pentru că, chiar dacă aparține guvernului Panama, este operat de o companie din Hong Kong, companie care ascultă, care se subordonează la limită legislației chineze. Ne place sau nu, o companie din China operează Canalul Panama. Dacă pe harta mare te uiți să vezi câte porturi sunt controlate, operate indirect de către China, ai dimensiunea interesului major al Chinei pentru zone strategice din toată lumea și lucrul acesta te poate speria.

Canalul Panama și Groenlanda sunt răspunsuri ale domnului Donald Trump după ce a luat în serios ideea de competiție a marilor puteri. Groenlanda este importantă, Panama este de asemenea important, pentru că ele sunt repere majore pe harta economico-strategică a Chinei. Donald Trump le spune ‘indiferent câte nave aveți, indiferent de cantitatea de produse pe care o exportați, dacă nu puteți trece prin anumite puncte, s-a terminat cu acest battle road al Chinei’. Este un război incipient al Americii împotriva proiecției externe a Chinei (...) și vom mai asista la multe alte incidente de acest tip. Competiția dintre marile puteri a început cu adevărat. Noi la asta ne uităm în aceste clipe”, susține Dan Dungaciu.

România, fără o direcție clară: „Trăiește ca și cum nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul ei. Acesta e marele risc de securitate”

Între timp, în contextul mișcărilor globale, România rămâne inertă, a remarcat sociologul.

„Presiunea pe restul statelor este mare, pentru că într-o asemenea competiție trebuie să-ți alegi partea, să fii atractiv, să aibă o valoare de întrebuințare această bătălie. Altfel, nimeni nu te bagă în seamă. Lumea spre care ne îndreptăm este a lui ‘alb și negru’, o lume în care trebuie să-ți găsești o altă poziționare. România, din păcate, trăiește ca și cum nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul ei. Acesta este marele risc de securitate pentru România”, a precizat analistul.

Ce vrea Donald Trump, în cazul Canadei: „Statalitatea are un cost”

În cazul Canadei, nu se pune problema de un război, avertizează Dan Dungaciu. Donald Trump își dorește ca vecinii din nord să nu mai fie dependent de SUA, din moment ce nici nu e stat american, nici nu plătește pe cât și-ar dori Casa Albă.

„Canada este în altă logică. Nici vorbă, nu se află sub amenințarea militară a lui Donald Trump, care s-a jucat un pic cu cuvintele. Dar nu s-a jucat doar pentru a face glume. Domnul Trump are un simț al umorului extrem de interesant. Totodată, a transmis un semnal canadienilor: ‘domnilor canadieni, aveți un stat, nu vă puteți asigura securitatea, așa că vă o asigurăm noi. Voi puneți tarife, avem deficit comercial cu voi. Dacă vreți să scăpați de aceste corvoade, deveniți al 51-lea stat american. Ați scăpat de problema securității, ați scăpat de bariere tarifare, ați scăpat de toate lucrurile pe care ni le reproșați acum, că ar trebui să le facă Administrația Trump. Dacă nu vreți să deveniți al 51-lea stat american și vreți să rămâneți un stat independent, plătiți statalitatea, care are un cost. Trebuie să vă apărați, trebuie să fiți foarte atenți în jocul economic, să jucați cinstit sau după regulile care există la un moment dat’.

Din această perspectivă, Donald Trump le spune: ‘ dacă nu vreți să fiți al 51-lea stat, asumați-vă statalitatea și plătiți-o’. Domnul Donald Trump le-a transmis acest semnal și cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Canada va avea de plătit în viitor și nu pentru că nu vrea să fie cel de-al 51-lea stat, ci pentru că acestea sunt regulile jocului. Domnul Trump are o idee fixă: America. În jurul acestei idei se desenează tot proiectul lui politic. Prin urmare, Canada se va subsuma acestui proiect politic și va plăti. Nu mă gândesc, în niciun caz, că va deveni un stat al Americii”, a comentat Dungaciu.

Printre adversarii lui Donald Trump se numără Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, care tocmai a demisionat și care promovează o temă falsă, e de părere sociologul.

„Domnul Trudeau și-a găsit o altă idee politică, după ce și-a târât sicriul politic ani de zile sub oblăduirea Administrației Biden. A ieșit din politică, evident, în urma revenirii domnului Trump la putere, pentru că timpul domnului Trudeau s-a dus. Astfel, a găsit o nouă idee politică, ‘lupta Canadei împotriva oprimării americane’. Chestiunea acesta nu va ține.

Deja liderul conservator canadian a spus ‘Canada nu va deveni niciodată parte a Statelor Unite’, tocmai pentru a nu-i oferi domnului Trudeau vreo posibilitate de revenire în politică. Ținând seama de alegerile din Canada, care se apropie - nu se știe când vor fi, s-ar putea să fie anticipate, evident că ideea integrării Canadei în America nu se va pune. Dacă nu vor dori integrarea în Statele Unite, canadienii vor băga mâna în buzunar”, a avertizat Dungaciu.

„Păstrând proporțiile, relația dintre Canada și America seamănă un pic relațiile dintre Republica Moldova și România”

Geopoliticianul compară problemele dintre SUA și Canada cu cele ale României și Rep. Moldova, păstrând proporțiile.

„Păstrând proporțiile, relația dintre Canada și America seamănă un pic relațiile dintre Republica Moldova și România, apropo de discursul unui potențial nou Donald Trump de la București. Un (n.r. - fel de) Donald Trump venit la București, mâine, după viitoarele prezidențiale, va spune așa: ‘dragă Republica Moldova, noi vă oferim gaz, ajutoare, sprijin politic, inclusiv militar, pentru că nu vă puteți gestiona singuri sau nu vă puteți proteja singuri în caz de nevoie. Vă dăm gaz inclusiv astăzi, pentru a compensa nevoile unui regim separatist. Deci noi, România, de mulți ani, inclusiv astăzi, suntem un soi de bancomat. Energia livrată de România, Republicii Moldova, la începutul anilor ‘90, e neplătită până astăzi.

Astfel, ‘dragă Republica Moldova, dacă vrei să nu mai plătești datoria către România, dacă vrei să nu mai fie bariere vamale, dacă vrei să nu mai fie cozi la frontiere, dacă vrei să fii securizată în NATO, alege calea germană și integrează-te în România, devino parte a României, așa cum RDG a devenit parte a RFG și vei avea parte de problemele rezolvate. Dacă nu vrei să faci asta, asumă-ți costurile pentru plata statalității!’. Statalitatea nu e gratis. Dacă vrei curent, plătește-l, dacă vrei gaz, plătește-l, dacă vrei securitate, plătește pentru ea”, a concluzionat Dan Dungaciu, pentru Ziare.com.

