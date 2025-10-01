Haos în SUA, după ce Trump și Congresul nu au ajuns la un compromis. Serviciile guvernamentale vor fi suspendate, iar 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă

Trump și Congresul nu au ajuns la un compromis FOTO: Hepta

Paralizia guvernamentală din Statele Unite devine realitate de la miezul nopții, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un compromis privind bugetul federal. Aproximativ 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă, iar numeroase servicii esențiale riscă să fie perturbate, de la plata ajutoarelor sociale și funcționarea instanțelor până la traficul aerian. Spre deosebire de shutdown-urile anterioare, cel actual este tensionat de avertismentul lui Trump că ar putea concedia definitiv angajați federali dacă nu se găsește rapid o soluție.

Însă „shutdown-ul” iminent va fi diferit de închiderile guvernamentale din trecut, deoarece Donald Trump a amenințat că va concedia mai mulți angajați federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administrația sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

„Vom căuta oportunități” de a reduce dimensiunea guvernului federal, a declarat directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, într-un interviu televizat.

Marți după-amiază, cel puțin 21 dintre cele 23 de agenții federale mari au publicat detalii despre angajații pe care îi vor trimite acasă.

Situație asemănătoare în 2018

Ads

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ținut de la sfârșitul lunii decembrie 2018 până la sfârșitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Având în vedere caracterul foarte nepopular al unei astfel de situații, atât democrații, cât și republicanii încearcă în mod tradițional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Dar, în caz de eșec, fiecare încearcă să arunce responsabilitatea asupra taberei adverse.

Reuters publică un ghid cu informații despre ce instituții vor rămâne funcționale și care se va închide în cazul unui shutdown.

Ce se întâmplă în cazul unui shutdown

Congresul elaborează în fiecare an legi detaliate privind cheltuielile pentru majoritatea agențiilor guvernamentale americane, dar rareori le finalizează înainte de începerea anului fiscal, la 1 octombrie. De obicei, legislatorii adoptă legi provizorii privind cheltuielile pentru a evita perturbări timp de câteva săptămâni sau luni, în timp ce își finalizează lucrările.

Ads

Actul de finanțare provizorie actual expiră la 30 septembrie. Republicanii și democrații nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la o prelungire pe care Trump să o semneze înainte de miezul nopții, ora locală (ora 7:00, ora României). Acest lucru ar însemna că o mare parte a guvernului nu va mai avea fonduri pentru a-și continua activitatea.

Administrația Securității Sociale va continua să acorde pensii și indemnizații de invaliditate, dar va trimite acasă 12% din personal și va suspenda campaniile de marketing, conform planului de închidere al agenției.

Plățile vor continua, de asemenea, în cadrul programelor de asistență medicală Medicare și Medicaid.

care sunt serviciile care vor funcționa și ce va fi suspendat

Programul de asistență nutrițională suplimentară, cel mai mare program de ajutor alimentar din țară, și Programul special de nutriție suplimentară pentru femei, sugari și copii, cunoscut sub numele de WIC, vor continua să funcționeze în timpul shutdown-ului, în măsura în care fondurile o permit, conform unui document de planificare a închiderii publicat de Departamentul Agriculturii al SUA.

Ads

Serviciul Poștal al SUA nu va fi afectat, deoarece nu depinde de Congres pentru finanțare, a declarat USPS într-un comunicat. Oficiile poștale vor fi deschise.

IRS, Fiscul american, va avea personal complet timp de cinci zile, conform planurilor de închidere ale agenției publicate luni.

Strategia nu precizează ce va face IRS, care a pierdut aproximativ un sfert din personalul său în acest an și care are acum aproximativ 75.000 de angajați, dacă închiderea va dura mai mult de cinci zile lucrătoare. Un purtător de cuvânt al agenției a refuzat să comenteze.

Peste 13.000 de controlori de trafic aerian vor continua să lucreze, dar fără să fie plătiți până la sfârșitul shutdown-ului, potrivit Administrației Federale a Aviației.

Majoritatea angajaților TSA vor continua să lucreze, potrivit unei declarații a agenției.

Săptămâna trecută, sistemul judiciar federal a avertizat că instanțele ar putea rămâne fără fonduri pentru a-și susține pe deplin activitatea încă de vineri, dacă Congresul nu va adopta un proiect de lege privind cheltuielile.

Ads

Aceasta este o schimbare. Instanțele și-au susținut activitatea timp de cinci săptămâni când guvernul a mai fost închis în timpul primului mandat al lui Trump.

Cum va fi afectată armata

Cei 2 milioane de militari americani vor rămâne la posturile lor fără să fie plătiți până la sfârșitul shutdown-ului, potrivit unei declarații a Departamentului Apărării.

Forțele Gărzii Naționale pe care Trump le-a dislocat în orașele americane trebuie, de asemenea, să continue să lucreze.

Contractele atribuite înainte de închidere vor continua, iar departamentul ar putea plasa noi comenzi pentru bunuri sau servicii necesare pentru protejarea securității naționale.

(Trump a ordonat departamentului să-și schimbe numele în Departamentul de Război, o schimbare care va necesita o acțiune din partea Congresului).

Agenții FBI, ai Administrației pentru Combaterea Drogurilor, ai Gărzii de Coastă și ai altor agenții federale de aplicare a legii vor rămâne la post.

Ads

Personalul Departamentului de Justiție care administrează sistemul judiciar de imigrare va rămâne în mare parte la locul de muncă, deoarece Trump a declarat imigrația ilegală drept urgență națională, potrivit unei declarații a departamentului.

Angajații care comunică cu oficialii statali și locali despre arestările imigranților vor continua, de asemenea, să lucreze, potrivit declarației. Agenții de patrulare la frontieră și de aplicare a legilor privind imigrația vor rămâne la posturile lor, la fel ca majoritatea ofițerilor vamali, conform strategiei de închidere a Departamentului Securității Interne.

Colectarea tarifelor va continua, conform strategiei.

Cum este afectată economia

Publicarea datelor economice importante ale SUA, inclusiv rapoartele despre ocuparea forței de muncă și PIB, de o importanță crucială pentru factorii de decizie și investitori, va fi suspendată.

Administrația pentru Întreprinderi Mici va renunța la 24% din personalul său, potrivit unui comunicat. Nu va aproba noi împrumuturi pentru întreprinderile mici pentru achiziționarea de echipamente și modernizarea clădirilor. Împrumuturile pentru a ajuta întreprinderile să se redreseze în urma dezastrelor naturale vor continua.

Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență dispune de aproximativ 2,3 miliarde de dolari în Fondul de ajutor în caz de dezastre, potrivit unui raport din 15 septembrie, ceea ce înseamnă că agenția ar trebui să funcționeze în cazul unui uragan sau al altui dezastru natural. Aproximativ 4.000 de angajați ai FEMA vor fi trimiși acasă, potrivit unei declarații a agenției.

Ads