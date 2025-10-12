Trump, invitat să viziteze Hiroshima și Nagasaki. Cele două orașe japoneze au fost lovite de bombe atomice lansate de SUA. „Președintele unei superputeri nucleare”

Primarii din Hiroshima și Nagasaki i-au trimis o scrisoare președintelui american Donald Trump, rugându-l să viziteze ambele orașe în timpul posibilei sale călătorii în Japonia la sfârșitul lunii octombrie.

Inițiativa vine pe fondul tensiunilor internaționale în creștere și al temerilor legate de o posibilă recurgere la armele nucleare.

„În acest moment critic pentru umanitate, am dori să vă rugăm pe dumneavoastră, președintele unei superputeri nucleare, să vizitați orașele bombardate cu arme atomice”, au declarat primarul Kazumi Matsui din Hiroshima și primarul Shiro Suzuki din Nagasaki în scrisoarea trimisă vineri, potrivit site-ului web al Primăriei orașului Hiroshima.

De asemenea, cei doi edili i-au cerut președintelui american să asculte vocile supraviețuitorilor, cunoscuți sub numele de „hibakusha”, și să crească gradul de conștientizare cu privire la consecințele inumane cauzate de utilizarea armelor nucleare.

Primarii au explicat că au decis să trimită scrisoarea înaintea începerii pregătirilor pentru o posibilă vizită a lui Trump în Japonia la sfârșitul lunii octombrie.

Conform diverselor surse, președintele american ar urma să se afle în Japonia între 27 și 29 octombrie, a doua oprire a unui turneu care îl va duce și în Malaezia și în Coreea de Sud.

Trump ar putea accepta invitația în conformitate cu intenția sa de a se prezenta ca mediator global, inclusiv în conformitate cu aspirațiile sale declarate de a primi Premiul Nobel pentru Pace.

Pe 6 și 9 august 1945, Statele Unite au lansat bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial. Numărul cumulat de morți din ambele bombardamente și din urmările acestora este estimat la 400.000.

