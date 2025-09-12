De 9/11, Donald Trump a participat la un meci de baseball al echipei New York Yankees. Cum a fost primit președintele american VIDEO

Președintele american Donald Trump a asistat joi seara la victoria echipei New York Yankees cu 9-3 în fața formației Detroit Tigers, stârnind reacții mixte din partea publicului zgomotos, la împlinirea a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie, relatează AP.

Autoritățile au instalat geamuri de securitate pentru președinte în afara lojei de la nivelul superior aparținând familiei Steinbrenner, proprietara echipei Yankees.

Îmbrăcat la costum și purtând cravată, Trump a stat lângă președintele echipei Yankees, Randy Levine, și a discutat cu acesta pe tot parcursul meciului. În unele momente a stat singur. În timpul intonării imnului național, președintele a apărut pe ecranul gigant al stadionului și a fost huiduit de o parte din spectatori, în timp ce alții l-au aclamat.

La bienvenida oficial de los Yankees de Nueva York al presidente de los Estados Unidos de America, Donald Trump al Yankee Stadium. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/EZamaHF86B — John Sang - Tu Sabor Deportivo (@johnsang11) September 11, 2025

Când Judge a marcat un home run în prima repriză, Trump s-a ridicat și a aplaudat, la fel ca și membrii anturajului său, printre care se aflau procurorul general Pam Bondi și Lee Zeldin, fost congresman din New York, care este acum șeful Agenției pentru Protecția Mediului.

Ads

În a doua parte a meciului, a fost anunțată prezența lui Trump, care a apărut pe ecranul mare pentru o perioadă îndelungată, în timp ce se cânta „Hail to the Chief”. El a zâmbit și a ridicat pumnul în semn de victorie. La început s-au auzit huiduieli, dar mulți dintre spectatori au început în cele din urmă să aplaude.

Vizita unui președinte determină întotdeauna măsuri de securitate suplimentare la evenimentele sportive, dar acestea au fost intensificate după ce activistul conservator și aliatul apropiat al lui Trump, Charlie Kirk, a fost asasinat miercuri în Utah. Când Trump a participat joi dimineață la ceremonia de comemorare a atentatelor din 11 septembrie la Pentagon, autoritățile au mutat ceremonia în interior, ca măsură de precauție suplimentară.

Înainte de începerea meciului, Trump a dat mâna cu jucătorii și membrii staff-ului echipei Yankees și a vorbit despre prietenia sa de lungă durată cu regretatul proprietar al echipei, George Steinbrenner. El a menționat că, în trecut, când mergea la meciuri împreună cu Steinbrenner, „câștigam de fiecare dată”.

Ads

Donald Trump shakes Aaron Judge’s hand. pic.twitter.com/wiKKH2tEPM — Everything Yankees (@eyyankees) September 11, 2025

Căpitanul Aaron Judge a calificat întâlnirea cu Trump drept „un moment suprarealist” și ceva care i-a inspirat pe el și pe colegii săi.

Având în vedere prezența lui Trump, toate intrările în stadion au fost prevăzute cu detectoare de metale și agenți ai Serviciului Secret, unii dintre ei însoțiți de câini de detectare, în timp ce elicopterele Departamentului de Poliție din New York survolau zona.

Meciul echipei Yankees este al optulea eveniment sportiv important la care participă Trump de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie. El a asistat la Super Bowl în New Orleans, la Daytona 500, la luptele UFC din Miami și Newark, New Jersey, la campionatele NCAA de lupte libere din Philadelphia, la finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA din East Rutherford, New Jersey, și la meciul de tenis US Open de weekendul trecut.

Ads

Trump s-a născut în cartierul Queens din New York și, deși în ultimii ani a locuit în Florida, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele „rămâne newyorkez în suflet”. Cu toate acestea, aparițiile lui Trump la meciurile de baseball nu au fost întotdeauna bine primite de fani.

În timpul primului său mandat, în 2019, Trump a încercat să facă o apariție discretă când Washington Nationals a găzduit Houston Astros în World Series, dar a fost huiduit când a apărut pe ecranul mare al stadionului. Au fost chiar și scandări de „Închideți-l!”.

Ads