Donald Trump, huiduit în timpul discursului din Congres. Un invitat a fost scos cu forța din sală, în aplauzele republicanilor

Discursul președintelui Donald Trump în fața Congresului a fost marcat de proteste ale democraților și reacții entuziaste din partea republicanilor. Aproximativ zece membri democrați din Camera Reprezentanților au părăsit sala în semn de protest, purtând tricouri negre cu mesaje critice. Pe spatele tricoului reprezentantei Jasmine Crockett era inscripționat „REZIST”, în timp ce Maxwell Frost purta unul pe care scria „NO KINGS LIVE HERE” (AICI NU SUNT REGI).

În timp ce Trump își prezenta realizările din prima lună de mandat, republicanii l-au aplaudat frecvent, iar susținătoarea sa, Marjorie Taylor Greene, a purtat o șapcă roșie cu mesajul „Trump a avut dreptate în legătură cu totul”, deși acest lucru nu este permis în Congres. Președintele Camerei, Mike Johnson, nu a cerut îndepărtarea acesteia.

Trump a declarat că SUA se află la începutul „Epocii de Aur” și că administrația sa a realizat „mai mult în șase săptămâni decât oricare alta înainte”. El a susținut că victoria sa în alegerile din 5 noiembrie a fost un „mandat fără precedent” și că „Visul American este de neoprit”.

„Acum șase săptămâni, am stat în acest Capitoliu și am proclamat începutul Erei de Aur a SUA, de atunci a fost doar acțiune rapidă pentru a porni cea mai de succes eră a țării noastre. Am reușit în șase săptămâni mai mult decât orice altă administrație și abia ce am început. Mă întorc să spun că momentumul Americii s-a întors, spiritul nostru s-a întors, mândria noastră s-a întors și că Visul American crește mai mare și mai bun ca niciodată. Visul American e de neoprit, iar țara noastră e aproape de o revenire pe care lumea n-a mai văzut-o niciodată și pe care nu o va mai vedea vreodată. Alegerile prezidențiale din 5 noiembrie au fost primirea unui mandat așa cum nu s-a mai văzut niciodată. Am câștigat toate statele oscilante. Am câștigat votul popular cu cifre mari și comitate...”, a afirmat Trump.

Reacțiile în sală au fost puternic polarizate. O parte a Congresului l-a huiduit, în timp ce republicanii au scandat „USA”. În fața opoziției democraților, Trump a remarcat:

„Acesta e al cincilea discurs al meu în fața Congresului și mă uit la democrații din fața mea și realizez că nu e absolut nimic ce aș putea face să-i fac fericiți, să zâmbească, să stea în picioare. Aș putea să anunț că am găsit leacul la cea mai devastatoare boală, să anunț cea mai grozavă economie din istorie, oprirea infracționalității, iar oamenii de acolo nu vor bate din palme, nu vor sta în picioare și nu vor ovaționa astfel de reușite astronomice. Nu o vor face, indiferent. Am fost aici de cinci ori, e foarte trist și n-ar trebui să vă purtați așa”, a spus Trump.

În timpul discursului, un invitat care îl huiduia și fluiera pe președintele SUA a fost scos cu forța din Camera Reprezentanților.

