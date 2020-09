Donald Trump obtine o victorie importanta in justitie. O curte de apel din SUA i-a dat castig de cauza pe tema protectiei umanitare oferite unor zeci de mii de imigranti

Un complet format din trei judecatori de la o curte de apel din California a inversat decizia unei curti inferioare care blocase masura presedintelui Trump de eliminare a asa-numitului Statut de Protectie Temporara (Temporary Protected Status - TPS) pentru imigranti din El Salvador, Haiti , Nicaragua si Sudan Decizia este asteptata sa afecteze si statutul persoanelor din Honduras si Nepal, care au intentat un proces separat, suspendat anul trecut, in asteptarea rezultatului litigiului mai larg.Beneficiarii programului TPS din cele sase tari detin autorizatie de munca pana pe 4 ianuarie 2021. Decizia curtii de apel inseamna ca imigrantii respectivi trebuie sa gaseasca o alta cale pentru a ramane legal in Statele Unite sau sa plece dupa o perioada de sase luni, care este mai lunga in cazul persoanelor din El Salvador. Cu toate acestea, cazul va fi probabil contestat la Curtea Suprema, ceea ce ar putea intarzia rezultatul.Cazul referitor la oprirea programului TPS pentru imigrantii din Haiti este subiectul unui litigiu separat la curtea de apel din New York.Pozitia ferma fata de imigratie a fost unul dintre elementele centrale ale presedintiei Trump si al campaniei pentru realegere, dusa impotriva rivalului sau democrat Joe Biden Programul TPS permite strainilor ale caror tari trec printr-un dezstru natural, conflict armat sau alt eveniment extraordinar sa ramana in Statele Unite si sa aplice pentru permis de munca. Acest statut trebuie reinnoit periodic de catre secretarul pentru Securitate Interna, care il poate prelungi cu perioade de 6-18 luni.Administratia Trump a sustinut ca majoritatea tarilor din program si-au revenit din dezastrele sau conflictele respective, iar statutul imigrantilor a fost prelungit fara sa mai fie nevoie.Cei mai multi imigranti beneficiari ai programului TPS provin din El Salvador, numarul lor fiind estimat la 263.000. Un acord bilateral permite cetatenilor din El Salvador sa mai ramana inca un an in SUA, dupa terminarea programului TPS.