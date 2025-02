Donald Trump, cu coroană pe cap, într-o poză distribuită de Casa Albă. "Trăiască Regele" este mesajul de lângă imagine

Donald Trump este președinte din nou de nici o lună și deja a produs schimbări majore în politica americană. Ultima lună a adus și multe momente bizare, dar se pare să a fost depășită o nouă limită.

Donald Trump apare încoronat și zâmbitor într-o fotografie distribuită chiar de conturile oficiale al Casei Albe de Twitter și Facebook. Ca lucrurile să fie și mai bizare, în partea de jos a imaginii scrie „Long Live The King”, adică „Trăiască Regele”.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

