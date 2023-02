Înregistrare cu Donald Trump în timpul unei anchete a Procuraturii, făcută publică. Cum s-a comportat fostul președinte al SUA VIDEO

O înregistrare video a depoziţiei din august 2022 pe care Procuratura Generală a New Yorkului a luat-o fostului preşedinte Donald Trump, în care acesta a invocat al Cincilea Amendament şi a refuzat să răspundă la întrebări, a fost publicată marţi, transmite CNN.

„Oricine în poziţia mea care nu ar invoca al Cincilea Amendament ar fi un prost - un prost absolut", a spus Trump la începutul depoziţiei.

Fostul preşedinte a invocat al Cincilea Amendament de peste 400 de ori în timpul depoziţiei, potrivit mai multor surse familiarizate cu subiectul.

Trump a depus mărturie în cadrul anchetei civile a procurorului general al New York-ului, Letitia James, privind practicile de afaceri ale organizaţiei Trump, care a culminat cu un proces intentat de James în septembrie împotriva lui Trump, a unora dintre copiii săi şi a unor directori ai afacerii sale.

Videoclipul este o imagine de aproape a lui Trump. Anchetatorii care îl interoghează nu sunt filmaţi. James poate fi auzită prezentându-se la începutul depoziţiei.

După un du-te-vino superficial între Trump şi anchetatori cu privire la termenii depoziţiei, Trump a citit o declaraţie lungă în care a numit ancheta lui James "cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din istoria ţării noastre".

El a adăugat că îşi va afirma drepturile constituţionale de a nu răspunde la întrebări în cadrul depoziţiei.

Declaraţia sa de deschidere incoerentă, care a durat aproape şapte minute, a trecut în revistă acuzaţiile că James îl investighează din motive politice şi a inclus lovituri la adresa lui Michael Cohen, fostul avocat al lui Trump a cărui mărturie în Congres despre practicile sale de afaceri a declanşat ancheta procurorului general. De asemenea, el a făcut referire la percheziţia FBI la casa sa din Mar-a-Lago, care a avut loc cu două zile înainte de depoziţia din 10 august.

Trump a afirmat că nu a avut "altă opţiune" decât să invoce al Cincilea Amendament.

"Nu putem permite unui procuror renegat şi scăpat de sub control să folosească această anchetă ca mijloc de a-şi avansa cariera politică", a declarat Trump.

Odată ce interogatoriul - care a inclus întrebări despre situaţiile financiare ale companiei sale şi despre modul în care a funcţionat Trump Organization - a început, Trump a dat un răspuns de formă pentru a se referi la invocarea dreptului său la cel de-al Cincilea Amendament.

Depoziţia s-a desfăşurat pe parcursul a mai multor ore, la 10 august. Videoclipul publicat marţi se întinde pe o durată de aproximativ 37 de minute şi acoperă porţiunile din transcrierea depoziţiei care au fost publicate anterior.

