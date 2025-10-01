Insulta preferată a lui Trump dezvăluie mai mult decât își dă seama. "Este o metodă de a insufla frică în oameni pentru a câștiga putere"

Președintele Donald Trump are o lungă istorie de a se atașa de anumite cuvinte și expresii — fie că vorbește despre aspectul fizic al oamenilor, pe care îl descrie ca fiind „demn de Hollywood”, fie că își laudă propriile politici, afaceri sau acțiuni cu superlative precum „cel mai bun” și „cel mai grozav”.

Pe de altă parte, insultele lui preferate se bazează pe un vocabular scurt și simplu — cuvinte precum „prost”, „nebun” sau „tâmpit”. Totuși, unul dintre favoritele sale este cuvântul „bolnav” (sick în limba engleză). De-a lungul anilor, Trump l-a numit pe James Comey „ori foarte bolnav, ori foarte prost”, a descris-o pe Nancy Pelosi drept „o femeie bolnavă” și l-a etichetat pe Adam Schiff ca fiind „probabil un om foarte bolnav”. A folosit același termen pentru jurnaliști, comedieni și rivali politici, iar contul său oficial de reacții rapide al Casei Albe a menținut insulta vie pe rețelele sociale, numindu-l pe Jimmy Kimmel „un ciudat bolnav” și catalogând o apariție media a Kamalei Harris drept „BOLNAVĂ”.

(Și nu, nu pare să folosească termenul în sensul modern de „cool” sau „tare”.) La prima vedere, cuvântul ar putea părea doar o altă trăsătură tipică lui Trump — direct, simplu, ușor infantil. Însă, psihologii și experții în comunicare spun că în spatele acestei alegeri repetate se ascunde mai mult decât pare. Folosirea constantă a cuvântului „bolnav” nu este neapărat un exemplu de lene retorică. Ea oferă o fereastră spre felul în care Trump percepe lumea, cum își poziționează adversarii și de ce această strategie este atât de eficientă.

Ce sugerează această alegere de cuvânt despre psihologia și viziunea sa asupra lumii?

„Când cineva folosește în mod repetat cuvântul ‘bolnav’ ca insultă, asta reflectă adesea o viziune asupra lumii în care ceilalți sunt etichetați și reduși la ideea că sunt defecți sau anormali”, spune Hallie Kritsas, consilier autorizat în sănătate mintală la Thriveworks (o companie americană de servicii de sănătate mintală). „Din punct de vedere psihologic, este o modalitate de a proiecta disconfortul, de a simplifica emoțiile complexe sau de a menține o perspectivă rigidă de tipul ‘bun vs. rău’ asupra oamenilor.”

Această tendință trădează, de fapt, o incapacitate de a tolera sentimentele sau experiențele dificile. Este mult mai ușor să judeci și să împarți lumea în categorii simple — „corect sau greșit”, „bun sau rău”, „sănătos sau bolnav” - decât să încerci să înțelegi ceea ce este complex sau inconfortabil.

„Când cineva recurge la cuvântul ‘bolnav’ fără să explice altceva, acest lucru sugerează adesea că persoana are tendința de a-i respinge pe cei pe care nu îi înțelege pur și simplu,” spune psihoterapeuta Manahil Riaz. „Poate că nu se simte confortabil cu ambiguitatea sau complexitatea oamenilor și a situațiilor. Așa că, atunci când realitatea nu se potrivește cu modul său de a vedea lumea, preferă să se distanțeze emoțional, respingând sau insultând.”

Ea compară acest impuls cu comportamentul de bullying din școală — adolescenții și copiii, care nu au încă maturitatea emoțională pentru a vedea nuanțele, tind să gândească doar în alb și negru.

„Această atitudine mai arată și o lipsă de empatie față de cei diferiți, ceea ce alimentează un tip de gândire de grup dăunătoare,” adaugă Riaz.

Meghan Watson, fondatoarea și directoarea Bloom Psychology & Wellness, observă că folosirea repetitivă a aceluiași cuvânt fără clarificări suplimentare este, în sine, semnificativă: „Folosirea constantă a aceluiași termen, fără a explica ce înseamnă exact, ridică semne de întrebare. Dacă un membru al familiei ar face asta, te-ai întreba cum se raportează la lume sau dacă e semnul unei probleme mai profunde.”

Ce înseamnă acest lucru pentru cineva aflat într-o poziție de putere?

„O persoană aflată la putere poate folosi cuvântul ‘bolnav’ pentru a descrie adversarii deoarece este o modalitate rapidă de a-i discredita și dezumaniza,” spune Kritsas. „Etichetându-i pe ceilalți drept ‘anormali’ sau ‘defecți’, atenția se mută de la ideile lor către valoarea lor ca persoane, prezentându-i ca nevrednici de respect.”

Aceasta creează și un efect de mobilizare prin opoziție — un „noi împotriva lor” — consolidând loialitatea prin dispreț comun. Strategia simplifică conflictul, evită discuțiile nuanțate și întărește controlul.

„Este o metodă de a insufla frică în oameni pentru a câștiga putere,” spune Riaz. „Mesajul implicit este ‘Acea persoană e bolnavă, dar eu te voi ghida. Eu sunt liderul puternic de care ai nevoie.’”

Ambiguitatea cuvântului „bolnav” îl face, de fapt, o armă eficientă: atacă caracterul, nu ideile. „Metafora bolii face imposibilă abordarea opiniilor opuse cu respect,” spune lingvistul Daniel Midgley, co-prezentator al podcastului Because Language.

Este mai simplu să ataci persoana decât să discuți subiectul — de exemplu, o politică precum asistența medicală universală. „E o abordare emoțional imatură și superficială, dar eficientă,” notează Riaz. „Distrage atenția de la dezbaterea reală și o mută spre atacuri personale.”

Midgley adaugă că această strategie folosește o metaforă a contagiunii: „Dacă ideile sunt ‘boli’, atunci soluția este să eviți contactul cu cei care le au.” Rezultatul: izolarea intelectuală — oamenii nu mai aud idei diferite.

Care este impactul asupra indivizilor și societății?

„Când o figură publică precum Donald Trump folosește în mod repetat termenul ‘bolnav’ pentru a-și descrie adversarii, limbajul jignitor devine normalizat și influențează modul în care susținătorii săi îi percep,” spune Kritsas. „Aceștia nu îi mai văd ca pe indivizi cu opinii diferite, ci ca pe oameni defecți sau periculoși.”

Pentru susținători, acest tip de discurs validează ostilitatea și adâncește loialitatea, în timp ce, la nivel cultural, încurajează dialogul lipsit de respect, stigmatizează boala și contribuie la o atmosferă tot mai polarizată, scrie huffpost.com.

„Dacă liderii de la cel mai înalt nivel dau tonul prin dispreț și dezumanizare, societatea întreagă se fragmentează,” avertizează Riaz. „Dacă directorul unei școli e un bătăuș, iar profesorii sunt la fel, cum vor ajunge copiii? Probabil vor imita comportamentul, considerând că agresivitatea este o strategie de supraviețuire.”

Midgley concluzionează că a descrie opoziția politică în termeni de boală le subminează demnitatea și rațiunea. „Se sugerează că acești oameni nu au ajuns la concluziile lor prin gândire rațională, ci că mintea lor ar fi fost ”infectată”. Astfel, nu sunt doar în eroare, ci reprezintă un pericol. Nu poți respecta o boală.”

Consecința? Dialogul dispare, iar polarizarea se adâncește. În loc de conversații bazate pe înțelegere și nuanță, societatea se împarte în roșu și albastru, în noi și ei.

„Folosirea unor insulte precum ‘bolnav’ distrage atenția de la problemele reale,” spune Riaz. „Oamenii nu se mai întreabă ‘Ce anume e bolnav la acea persoană?’ sau ‘Cine are de câștigat din această divizare?’ — ci pur și simplu adoptă ura.”

Ea compară acest fenomen cu strategia romană „pâine și circ” — o metodă prin care masele erau distrase de la problemele reale prin spectacol și divertisment. „Cu asemenea insulte și distrageri,” încheie Riaz, „guvernul de azi seamănă tot mai mult cu un circ. Parcă trăim într-un spectacol, nu într-o democrație”.

