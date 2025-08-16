Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"

Președintele american Donald Trump a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc ca el să fie prezent la o posibilă viitoare întâlnire dintre ei. Trump a făcut dezvăluirea în interviul acordat lui Sean Hannity de la Fox News după summitul de la Anchorage cu Putin.

"Amândoi mă vor acolo. Amândoi mă vor acolo și voi fi acolo" a spus Trump.

„Cred că vor stabili o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine. Știți, nu am întrebat despre asta... dar vreau să mă asigur că se va realiza și că avem șanse destul de mari să o facem”, a completat liderul de la Casa Albă.

Ulterior, Trump a fost întrebat când dacă este încrezător că pacea poate fi realizată într-o perioadă relativ scurtă de timp. „Destul de scurtă, da” a răspuns președintele SUA.

Întâlnirea dintre Trump și Putin s-a încheiat fără a se ajunge la vreun acord și fără a se anunța un armistițiu în Ucraina, în ciuda faptului că ambii lideri au susținut că s-au făcut „mari progrese”.

După întâlnirea din Alaska, Trump a declarat că acum depinde de Zelenski să ajungă la un acord de încetare a focului în Ucraina.

