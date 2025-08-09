Rusia lui Putin, cu ochii pe Alaska: "S-a născut ca America rusă. Are rădăcini ortodoxe". De ce întâlnirea Trump-Putin are loc în statul arctic al SUA

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 09 August 2025, ora 13:59
1337 citiri
Rusia lui Putin, cu ochii pe Alaska: "S-a născut ca America rusă. Are rădăcini ortodoxe". De ce întâlnirea Trump-Putin are loc în statul arctic al SUA
Granița SUA-Rusia FOTO National Park Service USA

Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni în Alaska, pe 15 august, ca să pună lumea la cale. Summitul de lângă Cercul Polar amintește de întâlnirile la vârf din perioada Războiului Rece, deși nu are loc pe teren neutru, ci chiar în Statele Unite. Presa ucraineană scrie că Alaska a fost propusă chiar de ruși, dar nu uită cum teritoriul a ajuns la americani.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a descris cele două țări drept „vecini apropiați, așa că este destul de logic ca summitul liderilor să aibă loc în Alaska”, a relatat agenția de știri de stat rusă TASS.

El a spus că summitul se va concentra pe opțiunile pentru o „rezolvare pe termen lung a crizei ucrainene”.

Ușakov a mai spus că cele două țări au interese economice care se suprapun în Alaska și Arctica și că există „perspective pentru realizarea unor proiecte la scară largă”.

Moscova se așteaptă ca, după summitul din Alaska, următoarea întâlnire dintre Putin și Trump să aibă loc în Rusia, a spus Ușakov, adăugând că o invitație a fost deja adresată președintelui SUA.

Între timp, emisarul rus pentru investiții, Kirill Dmitriev, a răspuns și el la vestea summitului din Alaska, cerând celor două țări să colaboreze în domeniul „mediului, infrastructurii și energiei în Arctica și dincolo de aceasta”.

„Născută ca America rusă – rădăcini ortodoxe, forturi, comerț cu blănuri – Alaska reflectă aceste legături și face din SUA o națiune arctică”, a spus Dmitriev într-o postare pe X.

Dacă este să calculăm după teritoriile continentale, distanța dintre SUA și Rusia este mai mică de 100 de kilometri, între Alaska și Extremul Orient Rus. Dar, de fapt, în strâmtoarea Bering sunt două insule, una americană (Little Diomede) și una rusească (Diomede), aflate la 4 kilometri depărtare. Când apele oceanice îngheață în acea zonă, este posibil să mergi pe jos din SUA în Rusia, scrie National Park Service.

Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Summitul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska, rămâne deschis unor ajustări de ultim moment....
Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ar fi fost utilizat de administrația de la Washington ca intermediar pentru menținerea unui canal discret de comunicare cu Kremlinul, relatează...
#Donald Trump, #Vladimir Putin, #trump putin intalnire alaska, #negocieri SUA Rusia, #alaska rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
ObservatorNews.ro
Trump a anuntat ca se va intalni cu Vladimir Putin pe 15 august, in Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bărbatul care a urmărit și înjunghiat o femeie pe stradă, în București, a fost arestat. Este acuzat de tentativă de omor. Ce se știe despre motivul atacului
  2. Trump a dat voie Armatei SUA, în secret, să atace cartelurile de droguri și peste granițe. Mexicul nici nu vrea să audă
  3. Rusia lui Putin, cu ochii pe Alaska: "S-a născut ca America rusă. Are rădăcini ortodoxe". De ce întâlnirea Trump-Putin are loc în statul arctic al SUA
  4. UPDATE O aeronavă a căzut în curtea fabricii de vagoane din Arad. Doi oameni au murit. Una dintre victime, un pilot de linie cu 20 de ani de experiență
  5. Atac armat în cea mai circulată piață din New York. Atacatorul a împușcat 3 persoane și a provocat un haos general FOTO
  6. Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
  7. Panică la bordul unui tren CFR: Geamul unui vagon a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani
  8. Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova
  9. Campanie stânjenitoare a Poliției Române. Un clip realizat de MAI a ajuns sursă de glume pe internet: „Hai că ați servit și azi patria”
  10. Peste 500 de drone raportate în Germania deasupra obiectivelor critice, inclusiv baze militare