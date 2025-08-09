Rusia lui Putin, cu ochii pe Alaska: "S-a născut ca America rusă. Are rădăcini ortodoxe". De ce întâlnirea Trump-Putin are loc în statul arctic al SUA

Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni în Alaska, pe 15 august, ca să pună lumea la cale. Summitul de lângă Cercul Polar amintește de întâlnirile la vârf din perioada Războiului Rece, deși nu are loc pe teren neutru, ci chiar în Statele Unite. Presa ucraineană scrie că Alaska a fost propusă chiar de ruși, dar nu uită cum teritoriul a ajuns la americani.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a descris cele două țări drept „vecini apropiați, așa că este destul de logic ca summitul liderilor să aibă loc în Alaska”, a relatat agenția de știri de stat rusă TASS.

El a spus că summitul se va concentra pe opțiunile pentru o „rezolvare pe termen lung a crizei ucrainene”.

Ușakov a mai spus că cele două țări au interese economice care se suprapun în Alaska și Arctica și că există „perspective pentru realizarea unor proiecte la scară largă”.

Moscova se așteaptă ca, după summitul din Alaska, următoarea întâlnire dintre Putin și Trump să aibă loc în Rusia, a spus Ușakov, adăugând că o invitație a fost deja adresată președintelui SUA.

Între timp, emisarul rus pentru investiții, Kirill Dmitriev, a răspuns și el la vestea summitului din Alaska, cerând celor două țări să colaboreze în domeniul „mediului, infrastructurii și energiei în Arctica și dincolo de aceasta”.

„Născută ca America rusă – rădăcini ortodoxe, forturi, comerț cu blănuri – Alaska reflectă aceste legături și face din SUA o națiune arctică”, a spus Dmitriev într-o postare pe X.

Dacă este să calculăm după teritoriile continentale, distanța dintre SUA și Rusia este mai mică de 100 de kilometri, între Alaska și Extremul Orient Rus. Dar, de fapt, în strâmtoarea Bering sunt două insule, una americană (Little Diomede) și una rusească (Diomede), aflate la 4 kilometri depărtare. Când apele oceanice îngheață în acea zonă, este posibil să mergi pe jos din SUA în Rusia, scrie National Park Service.

