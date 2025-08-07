Trump și Putin se văd peste câteva zile. Întâlnirea decisivă pentru viitorul planetei are loc, Moscova confirmă

Vladimir Putin a acceptat cererea lui Donald Trump de a se întâlni față în față pentru a discuta soarta războiului din Ucraina și, practic, viitorul planetei. După ce Trump a spus ieri, 6 august, că s-ar putea vedea cu omologul rus, astăzi, 7 august, Moscova confirmă că întâlnirea devine realitate.

Pregătirile pentru acest summit au început deja, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov. De asemenea, s-a convenit asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor celor două state rivale, doar că acesta va fi anunțat puțin mai târziu.

„La sugestia părții americane, s-a convenit în principiu asupra unui acord pentru organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în următoarele zile, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat diplomatul. După cum a specificat Ușakov, acum, împreună cu colegii lor americani, autoritățile ruse au început lucrările specifice.

„Apropo, aș dori să menționez că și locul de desfășurare a fost, în principiu, convenit și vom informa despre acest lucru puțin mai târziu”, a indicat reprezentantul Kremlinului, citat de agenția de presă de stat TASS.

Anterior, Trump a declarat că există o perspectivă bună de a pune capăt conflictului din Ucraina și de a organiza o întâlnire cu Putin. „Nu am decis unde [va avea loc întâlnirea], dar am avut discuții foarte bune cu președintele Putin astăzi”, a adăugat el, referindu-se la întâlnirea din 6 august dintre liderul rus și trimisul său special, Steven Witkoff, de la Moscova.

New York Times a relatat anterior, citând o sursă, că Trump se așteaptă să aibă o întâlnire personală cu Putin săptămâna viitoare și, la scurt timp după aceea, o întâlnire trilaterală cu Volodimir Zelenski. Potrivit CNN, președintele SUA și-a cerut deja echipa să înceapă pregătirile pentru întâlniri.

