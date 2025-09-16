O nouă întâlnire între Trump și Zelenski. Marco Rubio anunță că președintele SUA a avut mai multe discuții cu Putin, în ultima perioadă

Donald Trump se va întâlni „probabil” săptămâna viitoare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un efort de a negocia un acord de pace între Ucraina și Rusia, cu implicarea liderului rus Vladimir Putin. Secretarul de stat Marco Rubio subliniază că Trump se poziționează ca singurul lider capabil să medieze între toate părțile implicate, în timp ce continuă convorbirile cu cei doi președinți și liderii europeni.

Trump a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski şi probabil încă una săptămâna viitoare la New York”, unde se desfășoară Adunarea Generală a ONU, a declarat Marco Rubio jurnaliștilor din Israel, relatează AFP.

„Președintele va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”, a spus Rubio.

„La un moment dat, președintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil. Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct”, a adăugat Rubio.

De ce nu aplică Trump sancțiuni Rusiei

Acum o lună, Trump l-a primit pe Putin în Alaska – prima vizită a liderului rus într-o țară occidentală de când a ordonat invadarea Ucrainei în 2022 – iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu Zelenski și cu liderii europeni la Casa Albă.

Rubio a spus că Trump este singurul care poate discuta atât cu Putin, cât și cu Zelenski și liderii europeni.

„Dacă s-ar retrage cumva din această situație sau ar sancționa Rusia și ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media încheierea războiului”, a spus Rubio.

Trump a preluat funcția promițând că va pune capăt războiului într-o singură zi, dând vina pe predecesorul său Joe Biden pentru invazia Rusiei și criticând miliardele de dolari acordate Ucrainei de Statele Unite.

La o întâlnire din 28 februarie la Casa Albă, care a uimit aliații SUA, Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat public pe Zelenski, acuzându-l de nerecunoștință, și apoi au întrerupt temporar sprijinul militar și de informații acordat Ucrainei de către SUA. De atunci, Zelenski s-a întâlnit de două ori cu Trump și, de fiecare dată, s-a străduit să-l laude pe președintele SUA și să-și exprime aprecierea pentru sprijinul american.

