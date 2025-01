Trump interzice finanţarea de către stat a operaţiilor şi tratamentelor acordate minorilor transgender. „Proceduri medicale barbare”

Preşedintele Donald Trump a semnat marţi, 29 ianuarie, un ordin executiv menit să taie sprijinul federal pentru asistenţa medicală care ajută tranziţia de gen în cazul persoanelor sub 19 ani, aceasta fiind cea mai recentă măsură a sa de a reduce facilităţile pentru persoanele transgender din întreaga ţară, relatează The Associated Press şi Reuters.

Trump cere ca politica Statelor Unite să nu finanţeze aceste proceduri pe care le numește „distructive”.

„Este politica Statelor Unite să nu finanţeze, să nu sponsorizeze, să nu promoveze, să nu asiste şi să nu sprijine aşa-numita „tranziţie” a unui copil de la un sex la altul şi să aplice cu rigurozitate toate legile care interzic sau limitează aceste proceduri distructive şi care schimbă viaţa”, se arată în ordin.

Ordinul prevede ca programele de asigurări federale, inclusiv TRICARE pentru familiile militarilor şi Medicaid, să excludă acoperirea pentru astfel de tratamente şi solicită Departamentului de Justiţie să urmărească cu fermitate litigiile şi legislaţia pentru a se opune acestei practici.

Programele Medicaid din unele state americane acoperă îngrijirile de afirmare a sexului. Noul ordin sugerează că această practică ar putea înceta şi vizează spitalele şi universităţile care primesc fonduri federale şi care oferă aceste tratamente.

Limbaj dur

Limbajul din ordinul executiv - care utilizează cuvinte precum „schilodire”, „sterilizare” şi „mutilare” - contrastează cu ceea ce este tipic îngrijirii de afirmare a sexului în Statele Unite. De asemenea, etichetează recomandările de la Asociaţia Profesională Mondială pentru Sănătatea Transgender ca fiind „pseudo-ştiinţă” (junk science).

Pe platforma sa Truth Social, Trump a numit tratamentele de schimbare a genului ca fiind „proceduri medicale barbare”.

Principalele asociaţii din lumea medicală, precum Asociaţia Medicală Americană şi Academia Americană de Pediatrie, susţin însă accesul la astfel de tratamente.

Tinerii care se identifică în mod persistent cu un gen care diferă de sexul atribuit la naştere sunt mai întâi evaluaţi de o echipă de profesionişti. Unii pot încerca o tranziţie socială, care implică schimbarea înfăţiţării sau a prenumelui. Ulterior, unii pot primi, de asemenea, medicamente blocante ale pubertăţii sau hormoni. Intervenţiile chirurgicale sunt extrem de rare în cazul minorilor.

Ordinul încurajează, de asemenea, Congresul să adopte o lege care să le permită celor care au beneficiat de îngrijire de afirmare a sexului şi ajung să regrete acest lucru sau părinţilor lor să dea în judecată furnizorii de astfel de servicii.

De asemenea, ordinul cere Departamentului de Justiţie să acorde prioritate investigării statelor care protejează accesul la îngrijiri de afirmare a sexului şi „facilitează privarea de custodie a părinţilor” care se opun tratamentelor pentru copiii lor.

Unele state controlate de democraţi au adoptat legi care încearcă să protejeze medicii care oferă îngrijiri de afirmare a sexului pacienţilor care vin din alte state în care acestea sunt interzise pentru minori.

Ofensiva anti-trans a lui Trump

Demersul este cel mai recent dintr-o serie de acţiuni ale lui Trump de a anula politicile administraţiei Biden care protejează persoanele transgender şi îngrijirea lor. Luni, Trump a ordonat Pentagonului să efectueze o revizuire care probabil va duce la interzicerea acestora în serviciul militar. Marţi, un grup de militari activi a intentat un proces în acest sens.

La câteva ore după preluarea mandatului, săptămâna trecută, Trump a semnat un alt ordin care urmăreşte să definească genul doar ca „masculin” sau „feminin”, nerecunoscând persoanele transgender, nonbinare sau intersex sau ideea că genul poate fi fluid. Deja acest ordin a dus la oprirea eliberării de către Departamentul de Stat a paşapoartelor care au marcajul de gen „X”, obligând persoanele transgender să solicite documente de călătorie cu marcaje care nu corespund identităţii lor.

În campanie, Trump a promis că se va ocupa de aceste probleme, iar acţiunile sale s-ar putea dovedi un factor de şi mai mare dezbinare în societatea americană. Votanţii lui Trump au fost mult mai susceptibili de a sprijini interdicţiile privind îngrijirea transsexualilor: 6 din 10 alegători ai lui Trump au fost în favoarea unor astfel de legi.

Ordinul va fi contestat în justiție

Chiar dacă persoanele transgender au câştigat vizibilitate şi acceptare pe anumite fronturi, acestea au devenit ţinte importante pentru conservatorii sociali. În ultimii ani, cel puţin 26 de state au adoptat legi care restricţionează sau interzic îngrijirea medicală a minorilor transgender în vederea afirmării sexului. Cele mai multe dintre aceste state se confruntă cu procese, inclusiv unul privind interdicţia din Tennessee, care este în curs de judecată la Curtea Supremă a SUA.

Statele controlate de republicani au încercat, de asemenea, să împiedice femeile şi fetele transgender să concureze în sporturi pentru femei sau fete şi să dicteze ce băi pot folosi persoanele transgender, în special în şcoli.

Ordinul pe care l-a dat Trump marţi va fi, foarte probabil, contestat în justiţie.

Chase Strangio, avocat al organizaţiei pentru libertăţi civile American Civil Liberties Union (ACLU) care a pledat împotriva legii din Tennessee în faţa Curţii Supreme, a spus că ordinul executiv va fi contestat în instanţă. „Nu vom permite ca acest ordin periculos, general şi neconstituţional să rămână în vigoare”, a afirmat Strangio într-o declaraţie.

De asemenea, Lambda Legal, o organizaţie pentru drepturile civile ale LGBTQ, a declarat că este „pregătită să riposteze” la adresa ordinului lui Trump, afirmând că acesta va provoca „durere şi suferinţă inutile” tinerilor transgender şi părinţilor acestora.

