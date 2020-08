Donald Trump anunta, din nou, retragerea putinilor militari americani care mai sunt in Irak: "Daca Iranul va face ceva, vom fi acolo sa ajutam poporul irakian"

Vorbind la prima sa intalnire cu premierul irakian Mustafa al-Kadhimi, Trump a spus ca asteapta cu nerabdare ziua in care trupele americane vor parasi Irakul, dar a spus ca firmele americane "incheie deja acorduri foarte mari in domeniul petrolului" in aceasta tara."Vom pleca in curand. Avem foarte putini soldati in Irak...dar suntem acolo sa ajutam. Iar primul ministru stie acest lucru. Daca Iranul va face ceva, vom fi acolo sa ajutam poporul irakian", a spus Trump.Presedintele a refuzat sa spuna care este termenul pentru o retragere completa.Prima intalnire a presedintelui Trump cu liderul irakian a avut loc pe fondul unei noi amplificari a tensiunilor dintre Washington si Tehran, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va urmari sa reimpuna toate sanctiunile suspendate impotriva iranului, la Natiunile Unite.Al-Kadhimi, care a contestat puterea gruparilor armate aliniate Iranului din Irak, a fost numit in aprilie, devenind al treilea lider irakian dupa luni de zile de proteste, intr-o tara epuizata de razboi , coruptie si dificultati economice.