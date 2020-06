Iranul a emis mandate de arestare pe numele lui Trump si altor 35 de oficiali civili si militari cu privire la asasinarea lui Soleimani

Ziare.

Statele Unite l-au asasinat pe Soleimani, comandantul Fortei Qods din cadrul Corpului Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice, intr-un atac cu un avion fara pilot (drona) la 3 ianuarie, la aeroportul din Bagdad.Washingtonul l-a acuzat pe Soleimani ca se afla in spatele unor atacuri ale unor militii proiraniene vizand forte americane in regiune. Mandatele au fost emise in baza unor acuzatii de crima si terorism, precizeaza Alqasimehr.Iranul a cerut Interpolului sa emita "notite rosii" cu privire la Trump si alti oficiali acuzati de Republica islamica de faptul ca au participat la asasinarea lui Soleimani, a precizat procurorul.Din acest grup fac parte oficiali civili si militari , a anuntat Alqasimehr, fara sa prezinte detalii. Iranul va continua sa faca demersuri in acest sens dupa ce Trump pleaca de la Casa Alba, a precizat el.Asasinarea lui Soleimani a adus Iranul si Statele Unite pe marginea prapastiei unui razboi, dupa ce Iranul a lansat, cateva zile mai tarziu, rachete de croaziera vizand tinte americane in Irak.