Ministrul de externe iranian ii cere lui Trump sa evite o presupusa ''capcana'' a Israelului de a provoca un razboi

Javad Zarif a facut aceasta afirmatie cu ocazia implinirii unui an de la moartea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui atac cu drona in Irak. Pentru moment nu exista o reactie din partea Israelului.Washingtonul blameaza o militie irakiana sustinuta de Iran pentru atacurile frecvente cu racheta impotriva instalatiilor americane in Irak, desi nicio grupare cunoscuta ca fiind sprijinita de Iran nu a revendicat astfel de actiuni, noteaza Reuters."Noi informatii provenind din Irak arata ca agenti provocatori israelieni planuiesc atentate impotriva americanilor - pentru a-l pune in dificultate pe (Donald) Trump, aflat la final de mandat, cu un fals casus belli" (actiune care ar justifica un razboi), sustine Zarif intr-o postare pe Twitter "Atentie la capcana @realDonaldTrump. Focurile de artificii se vor intoarce dureros impotriva voastra", a scris Zarif.Esmail Ghaani, care i-a succedat lui Soleimani la conducerea fortei de elita Qods, declarase vineri ca Iranul este pregatit sa riposteze.Miercuri, armata americana a trimis doua bombardiere B-52, cu capacitate nucleara, in Orientul Mijlociu, intr-un mesaj de descurajare a Iranului.CITESTE SI: Achitare neasteptata a lui Said Bouteflika, fratele fostului presedinte algerian, judecat pentru "complot". El fusese condamnat initial la 15 ani de inchisoare