ONU: Trump strica sarbatoarea multilateralismului cu sanctiunile sale unilaterale impotriva Iranului (AFP)

In baza unui nou decret prezidential, Donald Trump a anuntat masuri punitive impotriva a 27 persoane sau entitati, oficial in numele respectarii sanctiunilor ONU impotriva Teheranului, contestate totusi de restul lumii."Guvernul meu va utiliza toate mijloacele la dispozitia sa pentru a bloca ambitiile iraniene in materie de arme nucleare, balistice si conventionale", a afirmat presedintele SUA intr-un comunicat.Printre masuri, anuntate in cadrul unei conferinte de presa de patru ministri si doi inalti responsabili, sanctiuni care vizeaza Ministerul iranian al Apararii, Organizatia iraniana a energiei atomice si chiar pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, acuzat ca ajuta Iranul "sa ocoleasca embargoul ONU asupra armelor".Majoritatea acestor persoane si entitati se aflau deja pe alte liste negre americane, noteaza AFP.Aceste anunturi simbolice marcheaza insa o noua escaladare din partea administratiei Trump, intrucat ele vizeaza impunerea respectarii unor sanctiuni ale ONU considerate imaginare atat de adversarii, cat si de aliatii Washingtonului.SUA au anuntat practic in acest weekend ca "toate sanctiunile ONU impotriva Republicii islamice Iran au revenit", in urma unei proceduri contestate pe care chiar ele au declansat-o.Aceste sanctiuni au fost ridicate in virtutea acordului international incheiat in 2015, atunci cand Teheranul s-a angajat sa nu dezvolte arma nucleara.Insa presedintele Trump, considerand insuficient acest text negociat de predecesorul sau Barack Obama , a retras SUA din acord in 2018 si imediat a reinstituit, inasprind chiar, propriile sale sanctiuni bilaterale.In prezent, intr-o pirueta juridica, SUA invoca statutul lor de "participant" la acest acord pentru a restabili sanctiunile, fapt contestat de cvasitotalitatea celorlalti membri ai Consiliului de securitate al ONU.Pentru restul lumii deci, nu s-a intamplat nimic in acest weekend, comenteaza France Presse.Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a minimalizat noile sanctiuni. "Nimic nou (...) SUA au pus deja toata presiunea de care erau capabile pe Iran" fara a reusi sa-i aduca pe iranieni "in genunchi", a declarat el luni in cadrul unei conferinte virtuale organizate de Council on Foreign Relations.Europenii au estimat si ei ca manevra americana este "fara efect de drept", chiar in momentul in care seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, facea apel la ei "sa aplice sanctiunile"."Masurile noastre de astazi sunt un avertisment care trebuie sa fie auzit de lumea intreaga", a spus el, contestand ideea unei "izolari" a SUA.In urma in sondaje cu sase saptamani inainte de alegerile prezidentiale americane, Donald Trump vrea sa transforme intr-o emblema politica sa de fermitate impotriva tuturor.Luni, in deschiderea summitului virtual care celebra 75 de ani de la infiintarea ONU, secretarul sau general Antonio Guterres a acuzat "un deficit de solutii multilaterale" fata de prea multe "provocari multilaterale"."Nimeni nu vrea un guvern mondial, dar trebuie sa lucram impreuna pentru a ameliora guvernanta mondiala", a adaugat el in contextul in care, potrivit expertilor, pandemia de COVID-19 a pus in lumina cu cruzime pierderea de eficienta a sistemului multilateral in contextul celei mai grave crize de dupa Al Doilea Razboi Mondial.In cursul acestui summit aniversar, lideri din circa 180 de tari urmeaza sa intervina cu discursuri video inregistrate in avans si care nu trebuie sa depaseasca trei minute. Printre ei, chinezul Xi Jinping, turcul Recep Tayyip Erdogan, francezul Emmanuel Macron sau venezueleanul Nicolas Maduro.Insa administratia Trump nu a delegat decat un diplomat de rang secund, intr-o noua manifestare a dispretului sau pentru organizatia mondiala, noteaza AFP.Presedintele american ar urma totusi sa aiba o interventie marti, atunci cand aceiasi lideri vor incepe, timp de o saptamana, sa se exprime in cadrul Adunarii generale a ONU, desfasurata tot in mediul virtual din cauza pandemiei, cu mesaje video inregistrate care nu trebuie sa depaseasca 15 minute.