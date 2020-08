Presedintele Iranului: Emiratele Arabe Unite au facut o "mare greseala" atunci cand au ajuns la un acord de pace istoric cu Israelul

El a avertizat statul din Golf sa nu permita Israelului sa aiba un "punct de sprijin in regiune", relateaza Reuters. Israel si Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord istoric de pace, joi, care va duce la normalizarea relatiilor dintre cele doua natiuni, intelegere la realizarea careia a contribuit Donald Trump Conform intelegerii, Israel a fost de acord sa suspende aplicarea suveranitatii in zone din Cisiordania despre care se discuta despre o anexare.Acordul de pace este rezultatul unor negocieri indelungate intre Israel, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite, care s-au accelerat recent, au afirmat oficiali de la Casa Alba Acordul a fost realizat telefonic, joi, intre Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu si seicul Mohammed Bin Zayed.Acordul, care va fi cunoscut cu numele Abraham Accords, este descris de oficialii americani ca fiind primul de acest fel de dupa cel de pace semnat de Israel si Iordania in 1994. In plus, acest acord reprezinta pentru Trump un succes de politica externa inaintea alegerilor din 3 noiembrie.Intr-un comunicat comun al celor trei natiuni se arata ca liderii natiunilor au convenit pentru "normalizarea totala a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite".Delegatii din Israel si Emiratele Arabe Unite se vor intalni saptamanile urmatoare pentru a semna acorduri bilaterale cu privire la investitii, turism, zboruri directe, securitate, telecomunicatii si alte chestiuni.