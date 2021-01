Trump si oficiali ai administratiei sale, inclusi pe o lista neagra a Iranului

Decizia autoritatilor de la Teheran, anuntata in ultima zi completa a administratiei Trump, permite sechestrarea oricaror active in Iran ale persoanelor fizice sanctionate. Nu au existat informatii despre astfel de active, deci este putin probabil ca demersul iranian sa aiba impact financiar asupra presedintelui in exercitiu sau a unor oficiali americani.Administratia Trump a impus numeroase sanctiuni unor oficiali, politicieni si companii din Iran dupa retragerea Statelor Unite, in 2018, din acordul nuclear international din 2015 privind programul nuclear iranian.CITESTE SI: Mike Pompeo: China comite ''genocid'' impotriva musulmanilor uiguri