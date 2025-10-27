Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"

Președintele american Donald Trump a criticat anunțul omologului său rus Vladimir Putin privind testul reușit al rachetei de croazieră nucleare Burevestnik, catalogându-l drept „nepotrivit” și subliniind că Rusia ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina.

Trump a precizat că „acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, într-o discuție cu jurnaliști la bordul Air Force One, în drum către Japonia.

Anunțul lui Putin vine după ce liderul rus a elogiat arma „unică”, cu o rază de acțiune de până la 14.000 de kilometri, în contextul conflictului din Ucraina.

„Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina”, a declarat președintele american.

Duminică, Vladimir Putin a anunțat un test final reușit al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik.

El a făcut elogiul acestei arme „unice”, cu o rază de acțiune de până la 14.000 de kilometri, în plin război rus în Ucraina.

