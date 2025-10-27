Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 09:29
450 citiri
Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"
Trump l-a criticat pe Putin FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump a criticat anunțul omologului său rus Vladimir Putin privind testul reușit al rachetei de croazieră nucleare Burevestnik, catalogându-l drept „nepotrivit” și subliniind că Rusia ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina.

Trump a precizat că „acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, într-o discuție cu jurnaliști la bordul Air Force One, în drum către Japonia.

Anunțul lui Putin vine după ce liderul rus a elogiat arma „unică”, cu o rază de acțiune de până la 14.000 de kilometri, în contextul conflictului din Ucraina.

„Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina”, a declarat președintele american.

Duminică, Vladimir Putin a anunțat un test final reușit al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik.

El a făcut elogiul acestei arme „unice”, cu o rază de acțiune de până la 14.000 de kilometri, în plin război rus în Ucraina.

Serghei Lavrov spune că întâlnirea dintre Trump și Putin a fost doar amânată. "Noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord"
Serghei Lavrov spune că întâlnirea dintre Trump și Putin a fost doar amânată. "Noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord"
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, susţine că discuţiile recente cu secretarul de stat american Marco Rubio au fost „foarte bune”, însă o eventuală întâlnire între Vladimir...
Putin anunță că a testat cu succes nouă rachetă de croazieră ”unică”: ”Burevestnik are o rază de acțiune nelimitată” VIDEO
Putin anunță că a testat cu succes nouă rachetă de croazieră ”unică”: ”Burevestnik are o rază de acțiune nelimitată” VIDEO
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică, 26 octombrie, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă...
#Donald Trump, #anunt, #Vladimir Putin, #racheta , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării
  2. Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"
  3. Mesajul Custodelui Coroanei, la sărbătorile Bisericii Ortodoxe Române: „Regele Mihai, tatăl meu a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României în ani nu tocmai uşori”
  4. Explozia din cartierul Rahova a stârnit panică în rândul românilor. Zeci de persoane sună zilnic să reclame miros de gaz "Numărul solicitărilor este mult mai mare și unele se confirmă"
  5. Alertă în Marina SUA, după două accidente separate. Un elicopter și un avion de luptă s-au prăbușit în Marea Chinei
  6. Doi bunici au murit în timp ce se întorceau de la nunta nepoatei. Rudele erau încă la petrecere când au primit vestea
  7. Eșec după trei luni de grevă la negocierile dintre Boeing și o parte dintre angajați. Protestul a dus la întârzieri la livrarea unor avioane
  8. A furat o mașină de poliție chiar din curtea secției și a plecat cu ea acasă. A fost prins după ce a parcurs zeci de kilometri la volanul autospecialei
  9. Mii de români au fost urmăriți, în baza unor mandate de supraveghere cerute de serviciile de informații, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
  10. Ce să faci de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ca să-ți meargă bine. Programul slujbelor de la Catedrala Mântuirii Neamului