Trump, dezamăgit după atacul Israelului în Qatar: „Nu sunt încântat!”. Răspunsul pregătit de qatarezi

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat atacul israelian asupra Qatarului și a anunțat că va face o declarație completă pe această temă miercuri, 10 septembrie, transmite Reuters.

„Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump la sosirea la un restaurant din Washington.

„Nu este o situație bună, dar voi spune asta: vrem ca ostaticii să se întoarcă, dar nu suntem încântați de modul în care s-au petrecut lucrurile”, a adăugat președintele american.

Pe Truth Social, Trump a notat: „Atacul unilateral din Qatar, o națiune suverană și aliat apropiat al Statelor Unite, care lucrează asiduu și curajos alături de noi la Pace, nu ajută Israel sau obiectivele americane”, a transmis președintele SUA, potrivit presei internaționale.

Israelul, pus la zid de comunitatea internațională

În timp ce Israelul a apărat atacurile ca fiind justificate, Qatarul a declarat că Israelul este perfid și se angajează în „terorism de stat”. Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat că atacurile aeriene amenință să deraieze negocierile de pace pe care Qatarul le-a mediat între Hamas și Israel.

„Qatarul nu va tolera nicio violare a suveranității și-și rezervă dreptul de a răspunde la acest atac flagrant”, este mesajul oficialilor qatarezi.

Administrația Trump a declarat că a considerat lovirea Hamasului un obiectiv demn, dar că regretă faptul că atacul a avut loc în statul arab din Golf, care este un aliat important al Washingtonului în afara NATO și unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza sa politică.

Atacul a fost condamnat de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Uniunea Europeană și riscă să compromită negocierile de încetare a focului din Gaza și eforturile lui Trump de a ajunge la o soluție negociată a conflictului care durează de aproape doi ani.

Qatarul este un partener de securitate al Statelor Unite și găzduiește baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu. Acesta a acționat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel și Hamas pentru un armistițiu în Gaza, care pare să fie din ce în ce mai greu de atins.

Fiul șefului Hamas a fost ucis

Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi au fost uciși în atac, inclusiv fiul șefului Hamas din Gaza, aflat în exil, și negociatorul principal Khalil al-Hayya. Hamas a afirmat că Israelul a eșuat în ceea ce a numit o încercare de asasinare a echipei de negociere a încetării focului.

Administrația Trump a primit avertismentul privind atacul de la armata americană chiar înainte ca acesta să aibă loc, a declarat Trump într-o declarație pe rețelele de socializare. El nu a precizat dacă Israelul a fost cel care a notificat armata americană.

