Trump, dezamăgit după atacul Israelului în Qatar: „Nu sunt încântat!”. Răspunsul pregătit de qatarezi

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat atacul israelian asupra Qatarului și a anunțat că va face o declarație completă pe această temă miercuri, 10 septembrie, transmite Reuters.
„Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump la sosirea la un restaurant din Washington.
„Nu este o situație bună, dar voi spune asta: vrem ca ostaticii să se întoarcă, dar nu suntem încântați de modul în care s-au petrecut lucrurile”, a adăugat președintele american.
Pe Truth Social, Trump a notat: „Atacul unilateral din Qatar, o națiune suverană și aliat apropiat al Statelor Unite, care lucrează asiduu și curajos alături de noi la Pace, nu ajută Israel sau obiectivele americane”, a transmis președintele SUA, potrivit presei internaționale.
În timp ce Israelul a apărat atacurile ca fiind justificate, Qatarul a declarat că Israelul este perfid și se angajează în „terorism de stat”. Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat că atacurile aeriene amenință să deraieze negocierile de pace pe care Qatarul le-a mediat între Hamas și Israel.
„Qatarul nu va tolera nicio violare a suveranității și-și rezervă dreptul de a răspunde la acest atac flagrant”, este mesajul oficialilor qatarezi.
⚡ QATAR THREATENS ISRAEL WITH RETALIATION
"What happened today is state terrorism," — the country’s Prime Minister is quoted by the media.
💥 "We affirm that Qatar will not tolerate any violation of its sovereignty and reserves the right to respond to this blatant attack." pic.twitter.com/0juLYK8iR2— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025
Administrația Trump a declarat că a considerat lovirea Hamasului un obiectiv demn, dar că regretă faptul că atacul a avut loc în statul arab din Golf, care este un aliat important al Washingtonului în afara NATO și unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza sa politică.
Atacul a fost condamnat de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Uniunea Europeană și riscă să compromită negocierile de încetare a focului din Gaza și eforturile lui Trump de a ajunge la o soluție negociată a conflictului care durează de aproape doi ani.
Qatarul este un partener de securitate al Statelor Unite și găzduiește baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu. Acesta a acționat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel și Hamas pentru un armistițiu în Gaza, care pare să fie din ce în ce mai greu de atins.
Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi au fost uciși în atac, inclusiv fiul șefului Hamas din Gaza, aflat în exil, și negociatorul principal Khalil al-Hayya. Hamas a afirmat că Israelul a eșuat în ceea ce a numit o încercare de asasinare a echipei de negociere a încetării focului.
Administrația Trump a primit avertismentul privind atacul de la armata americană chiar înainte ca acesta să aibă loc, a declarat Trump într-o declarație pe rețelele de socializare. El nu a precizat dacă Israelul a fost cel care a notificat armata americană.