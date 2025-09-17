Imagini cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost proiectate pe castelul Windsor. Patru persoane au fost arestate VIDEO

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 07:23
Imagini cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost proiectate pe castelul Windsor. Patru persoane au fost arestate VIDEO
Imagine cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein proiectată pe castelul Windsor Foto: Captură video/X/@chrisshipitv

Activiști au proiectat marți seara, 16 septembrie, imagini cu Donald Trump și infractorul sexual Jeffrey Epstein pe un turn al castelului Windsor, unde președintele american urmează să fie primit miercuri, 17 septembrie, în vizita de stat din Regatul Unit, potrivit imaginilor difuzate de AFP TV, scrie Le Figaro.

Printre imagini se află portrete ale lui Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019 înainte de procesul său pentru exploatare sexuală, sau imagini ale celor doi bărbați unul lângă celălalt. Sub acestea se află semnătura pe care presa americană o atribuie lui Donald Trump și care se află în centrul unei felicitări controversate de aniversare care ar fi fost adresată de actualul președinte lui Jeffrey Epstein.

În spatele acestei acțiuni se află grupul britanic Led by Donkeys („Conduși de măgari”). Colectivul, care cere socoteală politicienilor prin campanii adesea umoristice, a reușit să difuzeze timp de câteva minute un montaj video pe unul dintre turnurile reședinței regale, situată în vestul Londrei.

În urma acestui incident, poliția locală a anunțat într-un comunicat arestarea a patru persoane suspectate de „comunicări rău intenționate”.

„Luăm foarte în serios orice activitate neautorizată în jurul castelului Windsor”, a declarat Felicity Parker, responsabilă a poliției Thames Valley citată în comunicat, asigurând că agenții „au oprit rapid proiecția” înainte de a-i aresta pe cei patru suspecți.

Cazul infractorului sexual american Jeffrey Epstein otrăvește președinția lui Donald Trump de câteva săptămâni. Liderul republican a fost mult timp un apropiat al acestui finanțist, înainte de a rupe relațiile cu el. Este, de asemenea, un subiect care l-a bântuit săptămâna aceasta pe premierul britanic Keir Starmer, care l-a demis pe ambasadorul său la Washington, Peter Mandelson, după dezvăluiri privind legăturile strânse dintre acesta și Jeffrey Epstein.

Înainte ca avionul Air Force One al președintelui american să aterizeze pe teritoriul britanic, zeci de manifestanți anti-Trump s-au adunat marți după-amiază la Windsor pentru a protesta față de vizita sa.

Militanții pentru climă au întrerupt, de asemenea, un dineu organizat de organizația republicanilor americani din străinătate. O activistă l-a acuzat pe președintele Trump că conduce lumea „pe calea fascismului și a colapsului climatic”.

Miercuri, 17 septembrie, mii de manifestanți au planificat să protesteze la Londra față de această vizită de stat, a doua a lui Donald Trump în Regatul Unit, în timpul căreia liderul american are programul planificat de așa natură, încât să evite capitala și publicul.

El va rămâne miercuri în incinta castelului Windsor, unde cuplul prezidențial va fi oaspetele Regelui Charles al III-lea și al Reginei Camilla, înainte de a se alătura joi, 18 septembrie, prim-ministrului Keir Starmer pentru o zi axată mai mult pe politică și economie la reședința acestuia de la Chequers, la 70 km de Londra.

Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra
Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra
Cu ocazia „celei de-a doua vizite a președintelui american Donald Trump, eveniment istoric”, un post de televiziune din Marea Britanie va dedica o seară întreagă liderului de la Casa Albă,...
Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul", scrie Reuters. Cine plătește facturile
Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul”, scrie Reuters. Cine plătește facturile
Planul de pace al lui Trump nu a dat roade, așa că președintele american a trecut la afaceri pe banii statelor membre ale UE. Administrația americană a aprobat primele pachete de sprijin...
