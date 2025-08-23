"Isărescu al SUA" anunță că va lua în sfârșit decizia cerută de Donald Trump. Prețurile pe bursă au explodat după decizie

Preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, echivalentul guvernatorului BNR pentru România, a transmis vineri că actualele condiţii economice ”ar putea justifica” reduceri de dobândă, însă a subliniat că banca centrală va acţiona cu prudenţă. În discursul său de la reuniunea anuală a Fed de la Jackson Hole, Wyoming, Powell a vorbit despre ”schimbări majore” în politicile fiscale, comerciale şi de imigraţie, care sporesc incertitudinea şi complică misiunea de a menţine echilibrul între ocuparea deplină şi stabilitatea preţurilor. Donald Trump l-a criticat frecvent pe Powell pentru că nu a scăzut mai rapid dobânzile.

Powell a remarcat că piaţa muncii rămâne solidă, dar riscurile de încetinire economică se intensifică, în timp ce tarifele impuse de administraţia Trump pot reaprinde presiunile inflaţioniste – un scenariu de tip stagflaţie pe care Fed vrea să-l evite.

”Cu politica monetară aflată deja pe un teritoriu restrictiv, perspectiva de bază şi schimbarea balanţei riscurilor pot justifica o ajustare a poziţiei noastre”, a declarat el.

Declaraţiile au fost suficiente pentru a impulsiona bursele: Dow Jones a urcat cu peste 600 de puncte, iar randamentele obligaţiunilor de Trezorerie au scăzut semnificativ.

În prezent, rata de politică monetară se află între 4,25% şi 4,5%, menţinută la acest nivel din decembrie.

Powell a reafirmat independenţa Fed, precizând că deciziile privind dobânzile ”vor fi luate exclusiv pe baza datelor şi a implicaţiilor lor asupra economiei şi riscurilor”. El a recunoscut, de asemenea, lecţiile învăţate din explozia inflaţiei post-pandemie, care a urcat la maxime de 40 de ani, subliniind că ţinta de 2% rămâne esenţială pentru menţinerea aşteptărilor inflaţioniste pe termen lung.

Ads