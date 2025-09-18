Donald Trump, critici dure la adresa prezentatorului american concediat. „Lipsă de talent și audiențe slabe”

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent, a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk și avea oricum „audiențe proaste”.

Televiziunea ABC, deținută de Walt Disney, a anunțat miercuri că suspendă emisiunea după comentariile lui Jimmy Kimmel potrivit cărora conservatorii folosesc moartea lui Kirk pentru a câștiga puncte politice.

„Jimmy Kimmel a fost concediat mai ales pentru că avea audiențe slabe și pentru că a spus un lucru oribil despre un domn minunat cunoscut sub numele de Charlie Kirk”, a declarat Trump în timpul conferinței de presă comune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, răspunzând unei întrebări.

Kirk, un activist conservator apropiat lui Trump, a fost ucis de glonțul unui lunetist, pe 10 septembrie, într-un campus universitar din Utah, iar procurorii statali au promis marți că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru presupusul său ucigaș.

„Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. Avea audiențe foarte slabe și ar fi trebuit să fie concediat cu mult timp în urmă. Așa că, știți, puteți numi asta libertate de exprimare sau nu. A fost concediat din lipsă de talent”, a punctat Trump.

„De ce susțineți concedierea lui Jimmy Kimmel dacă susțineți libertatea de exprimare?” fusese întrebat Trump, potrivit The Guardian.

Întrebarea a venit în legătură cu avertismentul recent al vicepreședintelui său JD Vance că libertatea de exprimare este atacată în Marea Britanie.

Potrivit Nielsen Ratings, în al doilea trimestru, show-ul lui Kimmel a fost în audiențe al doilea „late show” după cel al CBS.

Suspendarea lui Kimmel a venit după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, numit de Trump, a amenințat că va lua măsuri împotriva Disney și ABC dacă nu vor aborda comentariile lui Kimmel despre reacția la uciderea lui Charlie Kirk.

Mai devreme, joi, vicepreședintele american JD Vance a părut să glumească cu privire la îndepărtarea lui Jimmy Kimmel de la ABC, spunând că secretarul de stat Marco Rubio îi va lua locul.

