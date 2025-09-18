Donald Trump, critici dure la adresa prezentatorului american concediat. „Lipsă de talent și audiențe slabe”

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 22:05
Emisiunea fost retrasă pe termen nelimitat FOTO Captură YouTube/Jimmy Kimmel Live
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent, a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk și avea oricum „audiențe proaste”.
Televiziunea ABC, deținută de Walt Disney, a anunțat miercuri că suspendă emisiunea după comentariile lui Jimmy Kimmel potrivit cărora conservatorii folosesc moartea lui Kirk pentru a câștiga puncte politice.
„Jimmy Kimmel a fost concediat mai ales pentru că avea audiențe slabe și pentru că a spus un lucru oribil despre un domn minunat cunoscut sub numele de Charlie Kirk”, a declarat Trump în timpul conferinței de presă comune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, răspunzând unei întrebări.
Kirk, un activist conservator apropiat lui Trump, a fost ucis de glonțul unui lunetist, pe 10 septembrie, într-un campus universitar din Utah, iar procurorii statali au promis marți că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru presupusul său ucigaș.
„Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. Avea audiențe foarte slabe și ar fi trebuit să fie concediat cu mult timp în urmă. Așa că, știți, puteți numi asta libertate de exprimare sau nu. A fost concediat din lipsă de talent”, a punctat Trump.
„De ce susțineți concedierea lui Jimmy Kimmel dacă susțineți libertatea de exprimare?” fusese întrebat Trump, potrivit The Guardian.
Întrebarea a venit în legătură cu avertismentul recent al vicepreședintelui său JD Vance că libertatea de exprimare este atacată în Marea Britanie.
Potrivit Nielsen Ratings, în al doilea trimestru, show-ul lui Kimmel a fost în audiențe al doilea „late show” după cel al CBS.
Suspendarea lui Kimmel a venit după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, numit de Trump, a amenințat că va lua măsuri împotriva Disney și ABC dacă nu vor aborda comentariile lui Kimmel despre reacția la uciderea lui Charlie Kirk.
Mai devreme, joi, vicepreședintele american JD Vance a părut să glumească cu privire la îndepărtarea lui Jimmy Kimmel de la ABC, spunând că secretarul de stat Marco Rubio îi va lua locul.
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul...