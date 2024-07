Jurnalistă de origine română, martoră la tentativa de asasinat asupra lui Trump: "Inițial am crezut că cineva trage în mulțime"

Irina Bucur, jurnalistă de origine română, a fost martoră la tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump. Plecată din România în anul 2000, Irina trăiește acum în Butler County, Pennsylvania, locul unde a avut loc incidentul.

Într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, Irina a povestit despre momentele teribile trăite în ziua tentativei de asasinat.

„Aveam un reporter și un fotograf în zona rezervată pentru media. Eu eram în mulțime pentru a intervieva oamenii și pentru a culege reacții. Când s-au auzit împușcăturile, nu am văzut inițial ce s-a întâmplat. M-am aplecat la pământ și inițial am crezut că cineva trage în mulțime. În acele momente, am auzit o femeie spunând o rugăciune. O mamă le-a spus copiilor să se întindă la pământ. Când s-au oprit împușcăturile, unii oameni s-au ridicat și au început să părăsească zona chiar înainte ca evacuarea să înceapă oficial”, a declarat Irina.

Donald Trump a fost atins de un glonț în lobul urechii, iar gestul său de a se întoarce ușor spre dreapta pentru a citi un grafic i-a salvat viața. Serviciile de securitate l-au evacuat de urgență de pe scenă. „Când s-au oprit împușcăturile, unii oameni s-au ridicat și au început să părăsească zona chiar înainte ca evacuarea să înceapă oficial,” a relatat jurnalista.

Irina Bucur, absolventă a Universității Chatham cu o licență în Comunicare și Studii Media, lucrează din mai 2023 pentru cotidianul „The Butler Eagle”, unul dintre cele mai vechi ziare din Pennsylvania. Pasiunea sa pentru jurnalism s-a născut în timpul studiilor universitare, când a descoperit plăcerea de a spune povești prin diverse mijloace de comunicare.

Deși a crescut în Statele Unite, Irina își păstrează legătura cu originile sale românești. „M-am născut la București și am emigrat cu familia mea în Statele Unite în anul 2000. Rudele paterne sunt din București, în timp ce rudele din partea mamei sunt din Ploiești,” a explicat jurnalista, adăugând că se consideră norocoasă că a putut să își viziteze țara natală în copilărie și să petreacă câteva luni în România după absolvire.

Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump a avut loc în contextul unui miting electoral în Butler County, Pennsylvania, și a generat o stare de confuzie și panică în rândul participanților. Irina Bucur a relatat că, după incident, susținătorii lui Trump au devenit și mai determinați să îl voteze la alegerile din noiembrie.

