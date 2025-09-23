Laser îndreptat către elicopterul lui Trump. Suspectul se afla lângă Casa Albă: „A cauzat un risc de orbire temporară”

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 15:46
345 citiri
Laser îndreptat către elicopterul lui Trump. Suspectul se afla lângă Casa Albă: „A cauzat un risc de orbire temporară”
Imagine sugestivă cu un laser îndreptat spre cer. FOTO: HEPTA

Un bărbat a fost arestat şi pus sub acuzare în Statele Unite după ce ar fi îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul în care se afla preşedintele Donald Trump, în momentul în care aeronava părăsea reşedinţa oficială de la Casa Albă.

Potrivit plângerii penale, Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, se afla în apropierea Casei Albe în ziua incidentului, când un ofiţer al Serviciului Secret l-a observat îndreptând un laser roşu către elicopter. Din cuprinsul documentului reiese că, la acel moment, elicopterul zbura la altitudine joasă şi că orientarea fasciculului „a cauzat un risc de orbire temporară şi de dezorientare ale pilotului”.

Plângerea menţionează şi faptul că expunerea la fascicul a creat un pericol mai larg pentru aeronavele din zonă: „Acest lucru a pus Marine One în pericol de coliziune aeriană”, se arată în document. Ancheta mai notează că, în acelaşi perimetru, se aflau şi alte elicoptere.

Anchetatorii au mai reţinut că, la scurt timp înainte de a viza elicopterul prezidenţial, suspectul ar fi îndreptat fasciculul şi către un ofiţer din Serviciul Secret, „dezorientându-l pentru puțin”. Ofiţerul l-ar fi identificat pe individ şi pentru că acesta era „fără tricou, vorbea singur şi era gălăgios”, conform aceluiaşi act procedural.

În Statele Unite, direcţionarea unui fascicul laser asupra unei aeronave constituie infracţiune federală şi poate atrage o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

